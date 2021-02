Massa prometió mejorar proyecto de Ganancias con "más beneficios"

"Vamos a incorporar más beneficios al proyecto de Ganancias. Sumaremos todo lo que haga a la ley más rica y con la mayor cantidad de beneficios posibles", destacó el referente oficialista, luego de reunirse el lunes pasado con diputados de extracción sindical, que plantearon mejoras a la iniciativa.



En este sentido, Massa comentó que se estudiarán propuestas vinculadas a exenciones por "gastos educativos, viáticos en algunas actividades y horas extra".



"Son de impacto para más de 350 mil trabajadores", admitió, al tiempo que confirmó que se mantendrá el diferencial patagónico en la redacción de la normativa.



La iniciativa impulsada por Massa, que fue bien recibida inclusive por la oposición, establece un nuevo piso de 150.000 pesos de remuneración bruta mensual para comenzar a pagar el tributo de Ganancias.



Según estiman cerca de Massa, la reforma redundaría en un beneficio concreto para el 63,4% de los contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país.



"La decisión es avanzar lo más rápido posible porque más de un millón de trabajadores y de 200 mil jubilados esperan", aseguró el ex intendente de Tigre.



Las mejoras prometidas por Massa van en línea con los planteos expresados por los diputados de origen sindical, quienes presentarán una iniciativa propia con la intención de que sea integrado a la propuesta oficial de Ganancias.



Concretamente, el proyecto encabezado por Facundo Moyano (Frente de Todos) estipula que se pueda deducir de Ganancias el salario anual complementario (aguinaldo), las horas suplementarias que excedan la jornada laboral, los viáticos, el adicional por horas nocturnas y las sumas percibidas por feriados obligatorios y días no laborables trabajados.



También se estipula como exención al pago de Ganancias los adicionales por productividad y eficiencia, por zona o desarraigo, el plus que se cobra por desempeñar trabajos penosos, peligrosos o insalubres, las cargas familiares hasta un determinado porcentaje salarial, y todas las indemnizaciones por la relación laboral.



Este martes, diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Alejandro Cacace presentaron un proyecto de ley para modificar el Impuesto a las Ganancias, que mantiene el beneficio propuesto por el oficialismo de subir el piso a 150.000 pesos pero agrega otras cuestiones no previstas.



Por ejemplo, la redacción opositora compatibiliza con la jurisprudencia de la Corte Suprema y la Cámara Federal de la Seguridad Social, que han declarado la inconstitucionalidad del pago del impuesto a las ganancias para los jubilados.



Por otro lado, se incorpora a los trabajadores autónomos equiparándolos al régimen de Ganancias previsto para los empleados en relación de dependencia en cuanto a las deducciones especiales.



"Si bien desde 2018 se duplicó la deducción especial para autónomos, sigue siendo menos de la mitad que la de aquellos contribuyentes en relación de dependencia. De aprobarse tal cual está el proyecto del oficialismo, que no prevé ningún beneficio para los autónomos, ampliará esa brecha entre ambos tipos de contribuyentes generando una desigualdad aún mayor", sostuvo Cacace, autor de la iniciativa opositora.



Por otra parte, el proyecto fija un nuevo mecanismo de actualización que contempla la inflación para los montos de la deducción especial y los tramos de escalas, en reemplazo del RIPTE.



"El mecanismo de actualización de la ley de impuesto a las ganancias no ha tenido en cuenta el proceso inflacionario que atraviesa el país. En los últimos años se ha visto una caída del salario real respecto de la inflación, sin embargo, la Ley de Ganancias actualiza su monto por el RIPTE. Como consecuencia, la cantidad de contribuyentes en relación de dependencia sujetos al pago del impuesto ha pasado de cerca de un 11% a un 25% en una década", analizó el puntano radical.



El proyecto de ley es acompañado por los diputados nacionales Soledad Carrizo, Federico Zamarbide, Claudia Najul, Hugo Romero, Gabriela Lena, Carla Carrizo, Brenda Austin, Pablo Torello, Lidia Ascárate, Héctor Stefani, Estela Regidor, Ricardo Buryaile, Lorena Matzen, Diego Mestre, Jimena Latorre, Mónica Frade, Alicia Terada, Victoria Morales Gorleri, Albor Cantard, Dolores Martinez, Alberto Asseff y Jorge Enriquez, entre otros.



