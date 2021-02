"El Vacunatorio VIP es invento de los periodistas", afirmó el Jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, aseguró que no hay más listas de personas beneficiadas de manera irregular. El funcionario también defendió la inoculación contra el coronavirus del procurador del Tesoro, Carlos Zannini."Bajo ningún punto de vista se le va a pedir la renuncia; es una de las personas catalogadas como personal estratégico y su mujer (Patricia Alzúa) tenía una enfermedad prevalente”, afirmó.“Es lo único que hay, no hay otra cosa”, expresó con relación al listado que integran, entre otros, el ex presidente Eduardo Duhalde, los embajadores en Brasil y Paraguay, Daniel Scioli y Domingo Peppo, y Jorge “Topo” Devoto, entre otros.“Se terminó mezclando todo, hay cuestiones obvias de gente que tiene que estar inmunizada, porque tienen una función estratégica en el Estado y naturalmente hubo un procedimiento inaceptable y por eso el presidente (Alberto Fernández) tomó la decisión (de desplazarlo) ”, afirmó."Hubo una situación de un puñado de vacunas y esto le costó lamentablemente la separación del cargo a un ministro muy querido para todos nosotros. El Presidente tomo una actitud valiente y determinante", agregó.“Lo que pasó no tiene que empañar el proceso de vacunación”, concluyó.