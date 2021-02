Aumento del boleto: lo que dijeron los concejales tras la aprobación

Creer Entre Ríos



En una sesión especial del Honorable Concejo Deliberante se aprobó el nuevo cuadro tarifario del transporte urbano de colectivos de Paraná. De esta manera, el boleto general comenzará a costar $45,30, lo que significa una suba que supera el 50 por ciento.“El intendente envió al Concejo Deliberante la tarifa técnica que había propuesto el especialista en costos y se estableció que el boleto general pase a 45.30 pesos”, señaló el concejal de Creer Entre Ríos, David Cáceres, aConsultado sobre la aprobación del aumento, señaló que “la propuesta se votó con nueve concejales y no acompañó la fuerza de Juntos por el Cambio, aunque manifestaron que a ellos también tenían un monto de 45 pesos para la tarifa. En tanto el Bloque de Paraná Futura no avaló la propuesta del intendente, a pesar que ellos propusieron formalmente una estructura de costos que estipulaba una tarifa a 45 pesos”.Y resaltó: “Hoy discutimos una tarifa actualizada del sistema de colectivos que tenemos y se adecua al servicio y no a lo que pretendían las empresas”.Sobre cuándo comienza a regir el nuevo cuadro tarifario, Cáceres manifestó que “en breve se va a notificar al Poder Judicial para que informe a SUBE nivel nacional y empiece a regir el nuevo cuadro tarifario”.”, sumó. Además, aclaró que “siempre hubo exigencias para las empresas, y vamos a ir acompañando el retorno a la normalidad del servicio a partir de la vuelta a clases”.“Desde la Municipalidad trabajamos en un nuevo sistema tecnológico para que los usuarios sepan en que tiempo pasan las diferentes líneas y coches”.Por su parte, el edil de Juntos Por el Cambio, Maximiliano Paulin, dijo que “habíamos solicitado un aumento gradual, nuestra propuesta era sacarle un poco de frialdad y tener en cuenta la realidad de los vecinos, sobre todo en relación a la calidad del transporte público”.Y continuó: “y analizar nuevos valores, pero no fue tenido en cuenta”.“Todos los boletos tienen un incremento del 56 por ciento y se debatió que se cumplimente el contrato de concesión respecto a la calidad del servicio, creemos que debe ser de calidad y no sabemos si hoy va estar “, resaltó.En tanto, el concejal de Políticas para la República, Emiliano Murador, resaltó que “la medida fue aprobada en su mayoría por el bloque oficialista.”.“Los aumentos no solucionan el problema estructural y nosotros queremos proponer un proyecto que cambie la ecuación económica, haya un mejor servicio y sea siempre en pos de los vecinos”.El bloque realizó una propuesta de cambio integral del sistema de colectivos y se basa en que “los colectivos realicen recorridos más agiles por avenidas de Paraná, se pensó en combinaciones de líneas, y que haya más unidades”.Finalmente, dijo que “esperamos que la empresa pueda solventar los gastos operativos, pero es algo que vemos difícil”.