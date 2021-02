Fernández: "no existe un delito por vacunar a quien se adelantó en la fila"

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que lo que sucedió con la denominada "vacunación VIP" es "lo suficientemente grave" como para desplazar a un ministro de Salud, pero aclaró que no existe un "tipo penal" y llamó a los fiscales y jueces argentinos a dejar las "payasadas" e investigar "los negocios de (Mauricio) Macri"."El hecho es suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García haya tenido que dejar su cargo, pero terminemos con la payasada: que los fiscales y jueces hagan lo que deben. No existe un delito por vacunar a alguien que se adelantó en la fila. No se pueden construir delitos graciosamente", se quejó el mandatario.Durante la conferencia de prensa que encabezó en México con su par local, Andrés Manuel López Obrador, el jefe de Estado no pudo evitar referirse al escándalo y opacó la campaña de vacunación contra el COVID-19.En un mensaje dirigido a la Justicia, por las causas abiertas por esta situación, Alberto Fernández subrayó: "Si quieren trabajar, pueden investigar el negocio de los peajes de Macri, el terrible endeudamiento que la Argentina vivió, el vaciamiento del Congreso, el negocio de los parques eólicos, la responsabilidad de un ministro que mandó a un submarino para que mueran 44 tripulantes".Asimismo, el Presidente sostuvo que se dio la vacuna porque "los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa" y fue su deber "convocar a la confianza ciudadana"."Me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa. Tuve que convocar a la confianza ciudadana. Por el mismo motivo se dieron la vacuna (la vicepresidenta) Cristina Kirchner y (el gobernador bonaerense) Axel Kicillof", remarcó.En ese sentido, también comentó que "se dieron la vacuna intendentes que tampoco son oficialistas" y consideró que "hubo una campaña despiadada de la oposición, desatada para hacerle sentir a los argentinos que la Sputnik V era veneno"."Ahora los que me denunciaron me piden que les dé veneno a ellos y que consiga más veneno. Quisiera que la Argentina funcione de otro modo", manifestó.En tanto, ratificó que cuando tomó nota de lo que había sucedido con la administración de vacunas reaccionó y "perdió" a un ministro."El hecho es reprobable porque nadie puede avalar que alguien pueda adelantarse en la vacunación, pero les pido que sean estrictos con la lectura de esas listas, porque en esas listas aparecen personas que deben vacunarse por las características de la acción que desarrollan", aseguró el mandatario, en alusión a los funcionarios públicos que se inmunizaron.

Al respecto, señaló que "vacunar al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores es razonable" y que "vacunar al ministro de Economía (Martín Guzmán) que tiene que viajar a los países del G7 para conseguir apoyos para la Argentina es algo absolutamente razonable porque su vida queda expuesta con todo eso"."A mí difícilmente me corran con estas lógicas. Yo detesto los privilegios. No soporto que ello ocurra. Ya hablé con mi conducta. Le pido a los fiscales que vuelvan a leer el código penal. No sé quién los aprobó ni en qué universidad, pero ya hicieron demasiadas ´sinvergüenzadas´", lanzó.Y concluyó: "Cuando el ARA San Juan se hundió, nadie le pidió la renuncia a nadie. Cuando ocurrió el desfalco de la deuda, nadie le pidió la renuncia a nadie. Una vez pido que tengamos honestidad intelectual. Con mi conducta di cuenta de lo que debíamos hacer".