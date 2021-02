Juntos por el Cambio: “No acompañamos el aumento del boleto propuesto por Bahl”

El Bloque de Juntos por el Cambio compuesto por los concejales Avero, Rodríguez Paulin y Rolandelli adelantaron su voto negativo al aumento del boleto de colectivo propuesto por el Intendente Bahl de $29 a $45. de forma directa y como alternativa proponen llevar el boleto a $34 y evaluar el cumplimento del contrato de concesión para otorgar posteriores aumentos.



“Los vecinos de Paraná no pueden sostener un aumento del 56% de un día para otro, no sólo desde lo económico sino también por la mala calidad y prestación del servicio. Un empleado de comercio que tenga que viajar a su lugar de trabajo necesitaría 4.000 pesos al mes para trasladarse lo que le impacta directo en sus ingresos” afirmó el Concejal Rolandelli.



“No podemos únicamente hablar de aumento de tarifa, los vecinos necesitamos conocer el plan de frecuencias, el operativo de vuelta a clases, la cantidad de unidades disponibles y los protocolos a utilizar por la pandemia; después de un 2020 en el que estuvimos más de 50 días sin colectivos, queremos convocar al Secretario de Movilidad de la Municipalidad al recinto para que nos informe sobre el plan de trabajo de transporte” afirmó el concejal Avero.



Desde nuestro bloque le proponemos al Municipio llevar el boleto a $34 e ir evaluando trimestralmente la calidad del servicio que la empresa concesionaria presta para otorgar eventuales futuros aumentos y evitar que el impacto del boleto sea muy duro para los vecinos; la herramienta de subas escalonadas bajo revisión es una buena forma de velar para que los usuarios reciban el servicio por el que pagan” expresó el concejal Rodríguez Paulin.



Los ediles aseguraron que no van a acompañar un aumento directo del 56% y esperan por parte del oficialismo una propuesta escalonada para discutir en la sesión especial del día martes.