La ministra de Salud destacó la gestión de Ginés González García en Nación

Gestión sanitaria

“Cambiaron la salud”

Luego de conocida la renuncia de Ginés González García, la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, le dedicó unas palabras en las redes sociales. “A horas de que dejaste el Ministerio de Salud de la Nación, te digo Gracias”, dijo.La funcionaria provincial afirmó en el texto subido a sus redes sociales que “solamente las personas que gestionan y ejecutan acciones en forma full time, para sostener las políticas públicas son también las que cometen errores y se equivocan”.“Solamente la historia será testigo del valor impreso que dejaste en esta Pandemia en favor de la Salud de los argentinos”, comentó. Subrayando que “sos el que conjuntamente con tu equipo nos restituiste el Ministerio de Salud de la Nación devolviéndonos la soberanía sanitaria”.En el mismo tono, Velázquez enumeró los logros del ex ministro de Salud nacional. “Sos el que nos devolviste el Plan Remediar y todas las herramientas de gestión sanitaria de tu Plan Federal de Salud para todas las provincias. Sos el que pusiste operativo nuevamente el Calendario Nacional de Vacunación, debiendo sortear los infortunios de encontrarte al iniciar tu gestión con vacunas vencidas y otros tantos insumos y equipamientos que una anterior gestión no supo, no pudo o tomó la decisión política de No entregar a la ciudadanía”, enumeró.Además, la ministra de Salud de Entre Ríos mencionó que “sos el autor de tantas leyes y de tantas acciones que le cambiaron la salud a las personas, que desafiaron al patriarcado, al mercado, a las multinacionales y a los poderes hegemónicos concentrados. Sos el profesor de numerosos sanitaristas de Latinoamérica que formaste a través de tu unidad académica a lo largo de estos años. Sos tantas cosas en uno y muchas cosas en muchos”.A su entender, “sos el Amigo y sos el Maestro”. Por lo que, puntualizó que “los que entendemos de Salud Pública reconocemos tu valía, y tus invalorables aportes por una salud inclusiva, con equidad de género y desde una mirada social”. Fuente: (DRU).-