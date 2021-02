Verbitsky pidió disculpas y afirmó que vacunarse "fue un error grave"

Política La trastienda del pedido de renuncia a Ginés González García por las vacunas

Tras el escándalo que desató el pasado jueves al revelar que se había vacunado contra el Covid-19 en el Ministerio de Salud, el periodista Horacio Verbitsky admitió que lo que hizo fue un "error grave" y pidió disculpas.En una breve nota que publicó en el portal El Cohete a la Luna, el periodista sostuvo que "mi vacunación en el Ministerio de Salud fue un error grave, del que me arrepiento, y por el que pido disculpas. Asumo sin excusas la parte que me toca y acepto todas las críticas recibidas, así como agradezco las tan numerosas comunicaciones de solidaridad y afecto"."Si lo hice y, sobre todo, si luego lo conté sin que nadie me lo preguntara, es porque no advertí que fuera algo incorrecto, el ejercicio de un privilegio", añadió Vebitsky en la introducción del texto.El periodista amplió: "Habrá quienes duden, porque a lo largo de tantos años se fue estructurando un estereotipo sobre mí que excluye actos ingenuos o simplemente estúpidos. Se presume que siempre actúo en forma racional y se buscan motivaciones ocultas, que en este caso han llegado a extremos delirantes, como que fue un regalo de cumpleaños a Cristina (Kirchner), para que el gobierno se desembarazara de Ginés (González García)"."Entiendo el pedido de renuncia que le formuló Alberto, deploro su salida del gobierno y recomiendo leer su carta de despedida. Allí, además de trazar un balance de su gestión, luego del desastre de los cuatro años del neoliberalismo, el ex ministro dice que las personas vacunadas en el Ministerio pertenecen a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente", remarcó.