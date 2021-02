Fernández viaja a México por el bicentenario de la independencia de ese país

El presidente, Alberto Fernández, viajará este domingo por la noche a México. La visita oficial, que contará con actividades desde el lunes hasta el miércoles, fue una invitación de su par, Andrés Manuel López Obrador, con motivo de las celebraciones por los 200 años de la independencia mexicana y tendrá una agenda cargada, con objetivos muy ambiciosos, vinculados no solo a la emergencia sanitaria mundial, sino también a temas económicos y comerciales. Es por ello que uno de los integrantes de la comitiva presidencial será el ministro de Economía, Martín Guzmán. También acompañarán a Fernández el canciller, Felipe Solá y la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco.El viaje del presidente incluiría una reunión bilateral con su par mexicano, reuniones con grandes empresarios e intelectuales, una visita de ambos presidentes al laboratorio Liomont, en donde se envasan las vacunas de AstraZeneca que los países producen en conjunto, y la participación del presidente argentino --único mandatario además de López Obrador--como orador en el acto del bicentenario mexicano.Según informaron a Página/12 desde Casa Rosada, aunque todavía restan ultimar detalles, la agenda presidencial del lunes 22 constará de una reunión con un grupo de empresarios por la mañana entre los que estarían el dueño de Bimbo, del Grupo Femsa y del Grupo Bal, y un almuerzo con Carlos Slim, el vigésimo empresario más rico del mundo, que fue clave para el acuerdo con AstraZeneca, junto con el argentino Hugo Sigman. Fernández visitará luego, con López Obrador, el laboratorio Liomont, en donde se envasan las vacunas que son producidas en Argentina.Entre las actividades del martes se destaca la reunión bilateral entre Fernández y López Obrador. Mientras tanto, el ministro Guzmán, el canciller Sola y la vicejefa de gabinete Todesca mantendrán reuniones paralelas con funcionarios mexicanos para agilizar el vínculo entre los dos países y reforzar los lineamientos que trabajen los presidentes. Para la mañana del martes se están organizando, además, reuniones con otros grupos empresarios de firmas radicadas en México, con el objetivo generar acuerdos productivos para Argentina. "Hay intenciones, por fuera de la política, de incrementar el comercio bilateral que hoy en día es muy bajo", expresaron a este diario fuentes de Cancillería.En ese sentido, desde la cartera que conduce Felipe Solá destacaron que el año pasado, "logramos entrar al mercado de porotos negros y tenemos intenciones de ingresar con carne y silobolsas". "Las teleconferencias son muy útiles en la pandemia, pero la verdad es que a la hora de cerrar un acuerdo político comercial siempre es mejor la presencialidad", expresaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.El martes Fernández también visitará el Senado mexicano a las 17. Se tratará de una "sesión solemne" que brindarán los legisladores por la visita del presidente argentino. También tendrá un encuentro con la alcaldesa del DF, Claudia Sheinbaum, una escritora y científica que también pertenece al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que lidera López Obrador. La alcaldesa le entregará un reconocimiento al presidente argentino como Visitante Ilustre de la Ciudad de México, según confirmaron desde presidencia a este diario.El miércoles y último día que el presidente estará en suelo mexicano, la actividad no será en el Distrito Federal, sino en una ciudad ubicada en el estado de Guerrero --a unos 200 kilómetros de la capital--, denominada Iguala de la Independencia. Allí se llevará a cabo un acto por los 200 años de la independencia del país, en el que Alberto Fernández será uno de los oradores.En la comitiva también estarán la primera dama, Fabiola Yáñez, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, el vocero, Juan Pablo Biondi y el asesor presidencial, Ricardo Forster. Si bien en un comienzo iban a viajar el senador Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés, luego del episodio de las vacunaciones por fuera del esquema oficial fueron excluidos de la comitiva por decisión del Presidente. Ambos se habían vacunado el último jueves en el Ministerio de Salud.Este no es el primer viaje que Fernández realiza al exterior en el marco de la pandemia. En noviembre había viajado a Bolivia para acompañar al expresidente Evo Morales que regresaba a su país tras su exilio en Argentina, y en enero viajó a Chile donde se reunió con el presidente Sebastián Piñera. Tampoco será el primer encuentro con López Obrador. En noviembre de 2019, tras ganar las elecciones, sin pandemia y sin haber asumido como presidente, Fernández visitó México. En esa ocasión los mandatarios tuvieron un buen diálogo y sentaron las bases de una relación fundamental para la región, que luego dio sus frutos con el acuerdo para producir vacunas de AstraZeneca.Además, Fernández ofició de puente para facilitar la llegada de la vacuna Sputnik V al país centroamericano. El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud de México, Hugo López-Gatell, viajó a Argentina a principios de enero y se juntó con el presidente argentino, quien le aportó información científica y técnica sobre la vacuna rusa que le permitió al país presidido por López Obrador avanzar en la adquisición de nuevas dosis. “Agradecemos mucho al presidente de Argentina, Alberto Fernández, nuestro amigo, por su apoyo”, dijo el presidente mexicano días después.En un contexto de disputa mundial por las vacunas, los gobiernos argentino y mexicano están preocupados por la desigualdad que existe en el reparto de las mismas ya que solo diez países han obtenido el 75 por ciento de las dosis y 130 países no han recibido ninguna. Por este motivo, el jueves el presidente Fernández avaló una presentación que López Obrador realizó ante el Consejo de Seguridad de la ONU --mediante su canciller, Marcelo Ebrard-- en la que pidió que se establezca un modo más equitativo para distribuir las dosis. "Estamos pidiendo eso en todos los foros internacionales. En el G20 Alberto pidió la creación de un fondo común para el covid y en la OMC apoyamos el pedido que se está haciendo para que liberen las patentes", afirmaron en diálogo con Página/12 las fuentes de Cancillería. La idea de los mandatarios es representar a latinoamérica, una de las regiones más postergadas en cuanto a la vacunación, ya que otros presidentes de la región no lo están haciendo.Los mandatarios tienen la esperanza de obtener una respuesta positiva por parte de la Casa Blanca con la nueva gestión de Joe Biden. “Son de las cosas que queremos ver en la ONU para que haya equidad, para que no haya acaparamiento en las vacunas, que haya un principio de igualdad para que todos los países puedan vacunar a su habitantes”, dijo López Obrador. Mientras tanto, para Cancillería, es una buena señal de que se avanza en ese objetivo, que el que el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, haya propuesto "donar el excedente de vacunas a países pobres". Fuente: Página12