Intendente entrerriano explicó por qué recibió la vacuna contra el Covid-19

El intendente de Viale, Carlos Weiss, recibió este lunes la vacuna Sputnik-V. Es que el mandatario municipal, además, es médico cirujano y ejerce en una clínica privada de la ciudad.“Esta mañana, por ser personal de la salud, recibí la primera dosis de la vacuna Sputnik V en el Hospital Castilla Mira de nuestra ciudad. Comparto con ustedes mi certificado de vacunación”, anunció Weiss.Tras la comunicación, rápidamente en las redes sociales empezaron a circular mensajes críticos hacia el jefe comunal de Juntos por el Cambio. “Solo a unos trasnochados se les puede ocurrir equiparar esto con la vergüenza de lo sucedido a nivel nacional”, respondió Weiss.El intendente se refería al escándalo del “Vacunatorio VIP” descubierto en el Ministerio de Salud de la Nación -y que le costó el cargo al ministro Ginés González García. “Frente a la infamia que está circulando por algunas redes, cumplo en aclarar que me vacuné como personal de salud ya que, tres veces por semana, fuera del horario del municipio, sigo ejerciendo el cargo de cirujano de una clínica privada de mi ciudad. Siendo médico de vocación, tuve que vacunarme para poder seguir atendiendo a mis pacientes, ya que no somos tantos cirujanos en Viale”, aseguró el intendente de Viale.Y agregó: “Trabajar en la actividad privada no es incompatible con la función de intendente. Cuando asumí dejé de trabajar en el hospital público, acorde con lo que establece la normativa vigente. Esto quiere decir que todo lo que hago está en el marco de la ley”.“No tuve ni tengo nada que ocultar, a tal punto que yo mismo publique en mis redes que había cumplido con ese protocolo. Ya no saben con qué otra mentira atacarnos, a ellos les digo que seguiré trabajando como lo he hecho siempre, de manera transparente y sin nada que ocultar”, sostuvo.