Aceptan propuesta para que Alberto Fernández sea candidato al Nobel de la Paz

El Comité Nobel Noruego aceptó la propuesta de un grupo de diputados de Bolivia para que el presidente Alberto Fernández sea candidato al Premio Nobel de la Paz, por haberle dado asilo político al ex mandatario de ese país Evo Morales tras ser forzado a renunciar en 2019.



La candidatura de Fernández fue propuesta por un conjunto de legisladores bolivianos que destacaron la "actitud decidida y valiente" del mandatario "que permitió salvar la vida" de Morales y sus colaboradores, al otorgarles asilo político en la Argentina.



En ese contexto, el mandatario mantuvo este sábado una videoconferencia, desde la Residencia de Olivos, con Morales, el senador Leonardo Loza y el diputado Gualberto Arispe Maita, quienes promueven la iniciativa junto a sus pares Santos Mamani Espinoza y Grobert Nogales Grageda.



"Haría mil veces lo mismo. Solo hice lo que un hombre de bien y democrático debe hacer", manifestó el Presidente durante la charla y, dirigiéndose a Morales, señaló: "Si en algún momento sentí que cumplí una tarea, fue cuando te abracé en el puente y volviste a tu tierra, en ese momento vi que cumplimos el objetivo".



Al respecto, el mandatario remarcó que su "único mérito" fue "cuidar a alguien tan querido por los bolivianos y ayudar en lo que pueda a que la democracia vuelva".



Por su parte, el ex presidente boliviano señaló: "Lo que usted hizo por Bolivia, por la democracia, por mi vida es algo inédito, algo único en el mundo. Después de que retorné algunos dirigentes me preguntaban cómo podemos agradecerle, ese era el sentimiento generalizado y así surgió la idea de presentarlo como candidato al Premio Nobel de la Paz".



Además, Morales destacó la decisión de Fernández de darle asilo en la Argentina y afirmó que durante los 11 meses que residió en el país se sintió "como en casa, la solidaridad y el cariño de todos los argentinos".



Por su parte, el senador boliviano Leonardo Loza (MAS), afirmó: "Sin pensar dos veces hemos decidido que nuestro hermano presidente de Argentina tiene que ir al premio Nobel de la Paz por cuidar la democracia, la vida de nuestros hermanos bolivianos, de nuestro hermano Evo Morales".



En su propuesta ante el Comité, los diputados bolivianos resaltaron, entre otras cosas, que Fernández, con su apoyo a Morales, "permitió la recuperación de la institucionalidad democrática y poner fin a la persecución y discriminación que sufrieron los pueblos originarios durante el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019".



El Comité Nobel Noruego es responsable de la selección de candidatos y la elección de los laureados del Premio Nobel de la Paz y se encuentra integrado por cinco miembros designados por el Parlamento de ese país.



Los candidatos al galardón deben ser nominados por personas calificadas, como los miembros de asambleas nacionales, y a principios de octubre, el Comité los selecciona a través de una mayoría de votos para finalmente entregar el Premio en Oslo, el 10 de diciembre.