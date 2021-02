Sin prestaciones a afiliados de IOSPER: FEMER solicitará audiencia con Bordet

Tras la nueva propuesta realizada por la obra social provincial, Sociedades Científicas y FEMER junto a los Círculos Médicos de la provincia se reunieron este sábado para tomar una definición. "La propuesta fue rechazada por insuficiente ya que no llega a equiparar los porcentajes de la inflación", comunicaron.Se recuerda que en diciembre del año pasado FEMER ya había solicitado una audiencia con él, de la cual no se tuvo respuesta. “Se espera que en esta oportunidad el mandatario provincial se comprometa a tomar cartas en el asunto”, indicaron desde la entidad a través de un comunicado.La propuesta realiza por IOSPER este viernes contemplaba el incremento de las consultas en tres tramos: $652 pesos desde 1 de febrero, $769 desde el 1 de marzo y $810 para el 1 de abril, además del aumento escalonado de las prácticas médicas también en tres períodos: 10% desde el 1 de febrero, otro 10% desde el 1 de marzo y un 10% más desde el 1 de abril.“Hasta tanto no se llegue a un acuerdo, los médicos continúan atendiendo a los afiliados de IOSPER sin convenio, cobrando por la prestación un monto mínimo ético de $900 para las consultas, con entrega de recibo, para su posterior reintegro por parte de la obra social”, informaron.