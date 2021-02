Iosper informó que Femer rechazó la contrapuesta: “Era nuestro máximo esfuerzo”

El gerente de Administración de IOSPER Arnoldo Schmidt, confirmó a Elonce TV que la FEMER rechazó la última propuesta que la obra social le hizo este viernes para solucionar el conflicto.



La misma consistía en aumentar el valor de la consulta en tres tramos: 652 pesos, desde 1 de febrero (que ya se está aplicando); 769 pesos, desde el 1 de marzo; y los 810 pesos que se iban a pagar en mayo se adelantaron para el 1 de abril.



“Luego de la reunión estábamos muy esperanzados en resolver el conflicto. Realizamos en total tres puestas y ahora pensamos que la Femer no tiene intención de trabajar con Iosper. Sería muy bueno que se lo expresen a los afiliados y dejamos de perder el tiempo con reuniones innecesarias”, resaltó Schmidt, a Elonce TV.



En este sentido, manifestó que “Intensificamos la búsqueda de convenios individuales y ya hay casi 100 inscriptos, esperábamos una mejor noticia y la verdad que (femer) deja mucho que desear”.



“La obra social dejó claro (este viernes) que era el máximo esfuerzo que se podía hacer en cuanto a la propuesta. No sabemos que realidad están viendo”, valoró.



“Queremos llevar tranquilidad a los afiliados y le informamos que sin atención medica no se van a quedar, estamos buscando la mejor alternativa para garantizar los servicios”, culminó.