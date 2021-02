Política El presidente Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García

"Ginés me mandó al Ministerio de Salud a que me vacune", afirmó Valdés, que recibió la dosis al igual que el periodista Horacio Verbitsky en la cartera sanitaria, situación que derivó en el pedido de renuncia de González García.El legislador nacional justificó que se dio la vacuna porque viajará la próxima semana a México junto al presidente Alberto Fernández y es "la ciudad con mayor contagio de Latinoamérica".Y agregó: "El domingo a la noche sale la comitiva y me parece que es lo que corresponde para una persona de mi edad".NA