Salario: AGMER y UDA rechazaron oferta, mientras que AMET y SADOP lo analizarán

En el marco de la negociación paritaria con gremios docentes y estatales, el gobierno de la provincia propuso un aumento del 36 % al salario mínimo a partir de febrero. Las mejoras se aplicarán también al sector pasivo.Se otorgará un 15 % más la suma fija que registrará un incremento del 25 % y que están cobrando el 97 por ciento de los trabajadores públicos y docentes desde octubre del año pasado. Esto representa un aumento del 36 por ciento al salario mínimo de trabajadores estatales y docentes a partir de febrero. En tanto, los sueldos superiores a 120.000 pesos percibirán un incremento del 15 %.En relación a la paritaria por condiciones laborales, tras la reunión, se estableció que a partir del lunes a las 13hs comienza a constituirse la comisión negociadora que discutirá infraestructura, transporte, salud laboral, carrera docente y la excepcionalidad ante el retorno a la presencialidad que plantea el gobierno.“No imaginábamos que el gobierno, en un contexto en el que el año pasado perdimos 36 puntos el año pasado, ya llevamos 4 en enero y se habla de 4 más en febrero, lo que hace a una pérdida salarial del 44%, ofrezca un 15% de aumento para todo el escalafón docente”, manifestó ael secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, al mostrarse “sorprendido” por la propuesta salarial.Pagani explicó que la suba del 36% “solo a los trabajadores iniciales, que no llegan a ser mil trabajadores en la provincia, con el bono blanqueado, más un bono blanqueado, llegarían a los 32 mil pesos”. Y agregó que “el bono en negro lo tornarían remunerativo y en un pago”.El sindicalista argumentó que el gremio docente rechaza “de plano” al ofrecimiento salarial del Ejecutivo entrerriano “porque no da cuenta de lo que significó el enorme deterioro del salario”.Según informó, el sindicato aguardará “a una convocatoria no más allá del martes para recibir otra propuesta” y convocará a Congreso para la semana próxima, no más allá del 26.Asimismo, la secretaria general de UDA, Mirta Raya, comunicó que “la propuesta fue rechazada, porque el 15% es lo mismo que ya hablamos y al 36% solo lo percibiría los docentes que recién se inician; serían 32.690 pesos”. “Pero los que tienen años trabajados, el incremento solo sería de un 15%”, reprochó.Raya adelantó que “para no tener problemas con el inicio de clases”, el sindicato acudirá a la reunión del lunes de la comisión negociadora, porque “hay cuestiones que no muy claras en las resoluciones emitidas por el CGE”.Por su parte, el secretario general de AMET, Andrés Bessel, comentó el sindicato que nuclea a los docentes técnicos se reúne a las 16hs en congreso de delegados “para evaluar la propuesta, con la posibilidad de convocar a asambleas”.“Desde la conducción vemos que es una propuesta insuficiente pero la decisión final de aceptación o no está en manos de los delegados”, aclaró al respecto.En relación a la constitución de la comisión negociadora, refirió que la “presencialidad” es el punto más importante. “Denunciamos ante la secretaria de Trabajo que las instalaciones sanitarias no están condiciones y esperamos que haya una rápida e importante inversión por parte del gobierno para solucionarlas”, recordó al valorar que “el espacio de discusión es un paso positivo y veremos los resultados a medida que pasen las reuniones”.En tanto, la representante por Sadop, Caterina Arce, valoró: “Hubo una pequeña mejoría en la propuesta, a la cual respondimos que nos reuniremos en Consejo Directivo para luego dar una respuesta pertinente”.Al confirmar que el ofrecimiento salarial “no alcanza las expectativas de lo que se esperaba”, la sindicalista advirtió que “el 36% alcanza a los docentes iniciales y se desdibuja a mayor antigüedad, con lo cual, la propuesta no estaría equiparada”.