ATE Entre Ríos se manifestó en reclamo de recomposición salarial

Estatales entrerrianos nucleados en ATE Entre Ríos se manifestaron este viernes frente a Casa de Gobierno, registró. La protesta se registró mientras se realizaba la reunión paritaria entre los representantes de los sindicatos y miembros del Ejecutivo provincial.“Esperamos que el gobierno mejore la oferta que declaramos insuficiente, por eso reclamamos y nos manifestamos. Porque el 30% que ofrecieron es mentiroso, porque no es real y no se ve reflejado en el bolsillo del trabajador”, argumentó aun representante de ATE en Victoria, Horacio Richi.De cara al encuentro paritario, los trabajadores reclamaban “que se mejore el ofrecimiento salarial y el aumento sea real”. “En el interior de la provincia, estamos complicados, preocupados y esperamos que el gobierno respete, como siempre dice, a la columna vertebral del movimiento, que son los trabajadores, a los que nos debería representar y no nos está teniendo en cuenta”, apuntó.“Los aumentos en negro no fueron aportados ni a la Caja de Jubilaciones ni al Iosper”, sentenció. Es que otro de los puntos de la protesta fue el corte de prestaciones médicas debido a un conflicto de intereses entre Iosper y Femer. “El gobierno está desfinanciando la obra social en beneficio de unos pocos; está siendo útil a las corporaciones médicas, los dueños de los policlínicos, directores de hospitales, los dueños de los círculos médicos de cada pueblo”, sentenció Richi al tiempo que acusó: “Muchos de esos médicos son compañeros de trabajo nuestros porque se desempeñan en el ámbito público, pero no los vemos reclamando por un salario acorde a lo que corresponde, siendo que cobran lo mismo que nosotros y no cumplimentan las cargas sociales dentro de los hospitales; y el aumento que recibimos sí se vio reflejado en la obra social”.Por su parte, otro de los trabajadores en protesta, Julio Lujan, reiteró: “El ofrecimiento concreto fue de un 15% y lo que hicieron fue una comunicación mentirosa para confundir”.“El compañero que recién ingresa tiene un salario mínimo de 27 mil pesos y la canasta básica esta en 55 mil pesos. Mientras que un trabajador con 20 años de antigüedad en salud o educación, que son los sectores más postergados salarialmente, terminan cobrando 40 mil pesos”, explicó al dar cuenta que la solicitud de ATE Entre Ríos apunta a “recuperar lo perdido el año pasado y un refuerzo para este sector”.