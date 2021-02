Stratta presentó el Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de Violencia

En el primer encuentro de este año de la Red para la Igualdad, la vicegobernadora Laura Stratta presentó el proyecto del Nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por Razones de Género, enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura para su tratamiento. La actividad, que se desarrolló este jueves por la tarde bajo modalidad virtual, contó con la participación de 200 personas conectadas a través de todas las plataformas, de una diversidad de sectores y de toda la provincia.La vicegobernadora estuvo acompañada por Sigrid Kunath, titular del Observatorio de Género y Derechos Humanos de Entre Ríos; Sofia Uranga y Gonzalo García Garro, quienes conforman el equipo de trabajo que elaboró el proyecto. En tanto, por streaming, participaron legisladoras y legisladores, legisladoras con mandato cumplido, intendentas y viceintendentas, integrantes del Poder Judicial, comunicadoras sociales y referentes de diferentes instituciones, como así también mujeres de organizaciones de sociedad civil.Al iniciar la reunión, Stratta destacó el compromiso asumido junto al gobernador Gustavo Bordet en la materia y "la voluntad política de seguir expresando y escuchando la pluralidad de voces, pero también de seguir transitando un camino que nos encuentre dialogando y construyendo una provincia mejor".Seguidamente, recordó el trabajo que se realizó el año pasado en el marco de la Red multipartidaria y multisectorial para la Igualdad que culminó con la sanción de la Ley de Paridad Integral y la importancia del artículo 17 de la Constitución provincial. Al respecto sostuvo: "Ese artículo también nos interpela a que tengamos políticas de Estado que prevengan en forma continua todo tipo de violencia y que disponga acciones positivas para corregir cualquier desigualdad de género". Asimismo indicó: "Este contexto nos interpela permanentemente a revisar nuestras prácticas, a mirar de qué manera funcionan los sistemas de protección. Así es que empezamos a pensar en este nuevo régimen de protección y erradicación de la violencia por razones de género".Durante su alocución, Stratta hizo una breve reseña del proceso de elaboración del proyecto recordando el femicidio de Fátima Acevedo, ocurrido en marzo de 2020, en la capital entrerriana. "No sólo nos atravesó y nos golpeó sino que también nos interpeló a quienes tenemos responsabilidades institucionales a poder fortalecer el sistema de protección en la provincia de Entre Ríos", dijo.Se refirió también al compromiso asumido con el gobernador Bordet de impulsar acciones como la reglamentación de la ley de violencia de género que teníamos en la provincia Entre Ríos, que era una adhesión a una ley nacional. "Cuando empezamos a trabajar en esta reglamentación, nos encontramos con que era mucho más importante poder tener una ley propia", resaltó.Por último, la vicegobernadora agradeció la participación y reconoció la importancia de que una diversidad de sectores tan amplios estén comprometidos con la temática. En ese sentido destacó a la Red para la Igualdad como un espacio necesario para fortalecer el debate desde lo multipartidario y multisectorial.Al hacer uso de la palabra, la titular titular del Observatorio de Género y Derechos Humanos de Entre Ríos, agradeció a la vicegobernadora Laura Stratta por la convocatoria a trabajar en equipo esta temática que "nos desafía permanentemente" y también destacó el espacio de la Red para la Igualdad "que llegó para quedarse, con una agenda que se viene consolidando, resulta un ámbito multipartidario y multisectorial, pero también un lugar donde encontramos la posibilidad de que circule la palabra", resaltó.Luego, Kunath hizo una referencia a las normas legales que dieron marco al proyecto. La funcionaria mencionó al Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW); y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como convención de Belém do Pará.Además hizo mención al artículo 17 de la Constitución provincial: "Es el otro fundamento donde basamos este trabajo, no sólo en el marco normativo, sino también asimilando conceptualmente qué es lo que trajo toda esta legislación".Por otra parte, Sofia Uranga y Gonzalo García, integrantes del equipo que trabajó en el proyecto de ley, hicieron referencia a los principales ejes del Nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por Razones de Género. "El desafío de construir un proceso de manera colectiva -porque fuimos un grupo que trabajamos y que además hicimos consultas-, también tiene que ver con esta otra parte de llegar con un producto no terminado", reflexionó Sofía Uranga tras explicar que se trata de una propuesta con un recorrido amplio y horizontal. "Es un proyecto del Ejecutivo que viene a preguntar qué más hace falta, qué está mal y qué se puede mejorar, y desde ese lugar también charlar con los legisladores y legisladoras para llegar a la mejor ley posible, sabiendo que no hay magia, sino procesos que son reales y que afectan a las personas", expresó la abogada.Por su parte, Gonzalo García Garro dijo que "legislar sobre violencia de género es legislar sobre un abanico de relaciones humanas muy amplio". Y continuó: "Hay un sinnúmero de conductas humanas permanentes que constituyen violencia y esta ley pretende dar respuesta a eso y hacerlo con una mirada autóctona que recoja la experiencia, que recoja la práctica judicial pero también la práctica política e institucional de Entre Ríos", aseveró.