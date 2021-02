Crimen de Úrsula: Frederic dijo que hubo "errores y negligencias" en la policía

La funcionaria nacional participó este miércoles de la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández con la madre de Úrsula, Patricia Nasutti, en Casa Rosada, donde también estuvieron sus pares de Mujeres y Géneros, Elizabeth Gómez Alcorta, y de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo.



"Fue una reunión muy difícil", aseguró Frederic en declaraciones radiales, y también catalogó el encuentro como "muy doloroso", ya que -según dijo- era una joven que "tenía toda la vida por delante".



Sobre lo que hablaron durante la entrevista, la ministra de Seguridad sostuvo: "El reclamo de justicia y también medidas sobre la Policía de Rojas. No vamos a generalizar porque no siempre es toda la policía, sino algunos que cometen errores y negligencias".



Frederic dijo que tuvo "dificultades" la fuerza local para manejar el caso y recordó el momento en que "los vecinos apedrearon la comisaría".



Además, dijo que la mala actuación no solo fue durante la denuncia que hizo la joven, sino después del hecho.



La funcionaria indicó que hay que revisar "lo que realizó la Policía luego del episodio, no con la denuncia sino con todo el tratamiento de contención de la mamá".



"Los vecinos apedrearon la comisaría, muchas dificultades de la Policía de Rojas en este caso", subrayó Frederic.



A la vez, la ministra de Seguridad dijo que también es cuestionable "la actuación de la justicia provincial, porque había muchas denuncias sobre este asesino, con antecedentes múltiples".



NA