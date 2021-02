El Presidente llamó a construir un país "unido contra las violencias de género"

El presidente Alberto Fernández convocó hoy, mediante una carta, a todos los gobernadores del país a trabajar mancomunadamente y a poner todos los esfuerzos "para llevar adelante las medidas y las transformaciones que son necesarias y a construir así, una Argentina unida contra las violencias de género"."Seamos protagonistas de los cambios que hacen falta para transformar esta sociedad machista en una sociedad libre de violencias por motivos de género", sostiene en la misiva el Jefe de Estado, gestada a raíz del femicidio de la joven Ursula Bahillo ocurrido el 8 de febrero en la ciudad bonaerense de Rojas y por el que está detenido su ex pareja, el policía bonaerense Matías Martínez.Más adelante, Fernández subraya que desde el Estado nacional "proponemos la creación del Consejo Federal para la Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, para coordinar y articular con los distintos organismos involucrados de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un abordaje integral, eficaz, articulado en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de las violencias extremas por motivo de género".Añade que el Estado "es responsable de garantizar la prevención, la asistencia, sanción y reparación de las violencias de género, pero a la vez necesitamos de todos y todos los/as argentinos/as para llevar adelante el cambio cultural que erradique las violencias machistas en cada uno de los ámbitos de nuestras vidas".En ese contexto, Fernández sostiene que en estos días se viven, una vez más, momentos de dolor por el femicidio de Ursula "que se suma a los cientos que año tras año tienen como víctimas a las mujeres y travestis de nuestro país".Agrega que "si bien en estos últimos años se ha avanzado notablemente en hacer visible y desnaturalizar esas violencias, sabemos que lo hecho hasta aquí no alcanza para asegurar una vida libre de violencias a las mujeres y LGBTQ. Tampoco existen soluciones mágicas mi fórmulas inmediatas".En su carta, el mandatario afirma que "para iniciar un verdadero camino de transformación se requiere la voluntad política firme y contundente por parte de quienes gobernamos este país, sin distinción de banderías políticas, ni del territorio en el que nos encontremos".A continuación, considera que por las características que asume el fenómeno de femicidios y travesticidios y los motivos que los contextualizan "trabajar en el abordaje de estos hechos requiere, sin lugar a dudas, de un gran acuerdo federal que nos comprometa a todos y todas para implementar políticas para su prevencióin y erradicación".El Jefe de Estado destaca que "la Argentina ha demostrado ante la pandemia del Covid-19, la posibilidad de unirnos en un función de un mismo objetivo, unirnos para protegernos de un virus y unirnos para reconstruir este país y para poder salir adelante. Este es el momento de unirnos también para demostrar que no hay lugar en la Argentina para seguir tolerando la violencia de género".Recuerda que con compromiso creó, al inicio de su gestión, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y que ahora "es el momento de fortalecer en nuestra agenda pública y política el deber de todos los niveles del Estado para erradicar estas violencias".