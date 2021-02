Niños de la Ciudad de Buenos Aires volvieron a clases en las aulas: fotos

Tras once meses, miles de chicos de la Ciudad de Buenos Aires regresaron hoy a las aulas de manera presencial, en el marco del comienzo del ciclo lectivo 2021 y bajo un estricto protocolo para prevenir contagios de coronavirus.En total, 370.493 estudiantes de los niveles maternal, inicial, 1°, 2° y 3° de primaria, y 1° y 2° de secundario retomaron con la educación con el dato destacado de que fue en un marco de presencialidad, luego de un año marcado por clases y tareas virtuales.Luego de verse durante casi todo el año a través de pantallas, alumnos y docentes finalmente se reencontraron en las aulas, bajo un estricto protocolo para prevenir contagios de coronavirus.Con ingresos escalonados cada 10 minutos, volvieron las corridas de padres e hijos en las puertas de los establecimientos educativos porteños."Nos habíamos comprometido a empezar hoy y empezamos, pero se venía trabajando muchísimo para poder llegar a este día y tener a los chicos con la mayor presencialidad posible y de forma cuidada", destacó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.Tras recorrer Escuela número 9 "Juan Crisóstomo Lafinur" junto a la ministra de Educación local, Soledad Acuña, el mandatario de la Ciudad se mostró "súper agradecido con toda la familia educativa, los directivos, los docentes, los chicos y los familiares que tuvieron paciencia a lo largo del año pasado para acompañarlos con la virtualidad".Por su parte, la titular de la cartera educativa remarcó que hoy después de tanto tiempo "el 100% de las escuelas de la Ciudad abrió sus puertas para que finalmente los chicos estén en las aulas aprendiendo y divirtiéndose con sus amigos"."Todos los chicos que ingresan tienen que utilizar tapabocas durante todo el día, los docentes usan una mascarilla para cuidarse, hay distanciamiento de un metro y medio. Los recreos siguen existiendo pero no se van a cruzar las burbujas, y en las aulas y en los espacios donde vamos a trabajar, tiene que haber mucha ventilación", ratificó Acuña al referirse al protocolo.El cronograma del regreso presencial a las aulas contempla que el próximo lunes se incorporarán 144.596 estudiantes de primaria; el 1 de marzo se sumarán 90.073 de secundaria; el 8 de marzo serán 26.918 jóvenes y adultos, y el 22 de marzo, 152.172 estudiantes de nivel superior.El operativo también incluye tres centros de testeo para que el personal docente y no docente pueda testearse de manera rápida y gratuita para evitar la propagación del coronavirus: están ubicados en La Rural, la Usina del Arte y la Sede Comunal 7.Además, el Gobierno porteño informó que destinó "más de 2 millones de pesos de presupuesto a kits de limpieza, elementos de bioseguridad, purificadores de aire para aquellas escuelas que no tienen ventilación adecuada, más toda la inversión extraordinaria necesaria para reemplazar a los docentes que no pueden asistir por ser de riesgo.