González García: "Votar en agosto es riesgo innecesario que no debemos correr"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, recomendó suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto próximo para evitar una segunda ola de contagios de coronavirus COVID-19."Votar en agosto es un riesgo innecesario que no debemos correr", dijo Ginés en diálogo con radio La Red. "Está muy aproximado agosto y en septiembre vamos tener todas las vacunas", agregó.El ministro de Salud, Ginés González García, consideró esta mañana que realizar las elecciones primarias de agosto próximo "es un riesgo muy innecesario" ante la pandemia de coronavirus.“Estamos tratando de vacunar a mucha gente. Cualquier agrupamiento genera ampliación de la transmisión”, agregó el funcionario.“Es muy difícil ser categórico. El conocimiento (sobre el COVID-19) está cambiando. En India pasaron de 100 mil contagios diarios a 10 mil y no tienen ninguna explicación”, analizó el ministro, quien además advirtió que es “muy difícil” decir cuándo podría haber un rebrote de la enfermedad. Al respecto, se mostró optimista y dijo que la situación sanitaria actual es un poco mejor de que lo que creían entre las fiestas del Fin de Año y el comienzo del 2021.“La situación es estable con tendencia a bajar”, aseguró el ministro al comienzo del diálogo con La Red. Indicó que efectivamente hay una inclinación “leve a bajar los casos de internación y de casos de contagio”. “Estamos menos peor de lo que tuvimos miedo en la primera quince de enero. Está pasando el todo el país. Es un diagnostico nacional. No quiere decir que no podamos bajar los brazos”, alertó. Fuente: (Infobae).-