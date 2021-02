“Se construirán 2.200 viviendas en las ciudades más grandes de Entre Ríos”

El ministro, Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi está en Entre Ríos y firmó convenios del Programa Casa Propia para la construcción de 2.200 viviendas con una inversión de 7700 millones de pesos, y la adhesión al Fondo Solidario Nacional de Vivienda.En este marco, el gobernador Gustavo Bordet, explicó aque “estas 2.200 viviendas estarán destinadas a ciudades importantes de la provincia por su cantidad de habitantes”.En este sentido, sentenció que “debido que con el gobierno nacional anterior no realizaba viviendas, desde la provincia tuvimos que lanzar un, pero necesitamos construir viviendas en las ciudades grandes que tenemos una demanda”Durante el anuncio, el mandatario provincial agradeció al minsitro Jorge Ferraresi y valoró las acciones que lleva adelante el gobierno nacional sobre la constricción de viviendas.Bordet afirmó que "es un momento muy importante en nuestra gestión porque después de cinco años se firma un convenio para construir viviendas con el gobierno nacional".Mencionó la referencia que hizo de esto durante la Asamblea Legislativa el pasado lunes 15 de febrero al precisar que "durante los cuatro años anteriores no hubo un solo convenio, al menos con la provincia de Entre Ríos. Sí con algunos municipios de Cambiemos, probablemente, pero no con la provincia para construir viviendas de interés social. Una demanda muy importante de nuestros ciudadanos".En ese marco, Bordet explicó que "se tuvo que disponer de fondos provinciales para crear un programa propio de viviendas. Después de 25 años, IAPV lanzó un programa con fondos provinciales para poder cubrir la falencia que tenía el gobierno nacional en materia habitacional. Con ello, pudimos construir 1.500 viviendas, muchas de las cuales ya están inauguradas, y otras están en ejecución".Por otro lado, destacó que "el poder trabajar con Enohsa para llegar con los servicios a muchos terrenos que hoy no los tienen. También nos da una factibilidad de poder implementar en muchas ciudades la disponibilidad de terrenos con servicios que es algo que a veces limita el licitar obras".Agradeció luego al ministro Ferraresi que "en varias ciudades de Entre Ríos, además del programa de vivienda, se está llegando con muchas otras soluciones que tienen que ver con las condiciones de hábitat de los vecinos como el Promeba, como es el caso de Paraná y que tienen que ver con obras muy importantes".En el acto también participaron el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto; el secretario de Hábitat, Santiago Alejandro Maggiotti; los legisladores Blanca Osuna, Carina Ramos, Magdalena Sierra, Stefanía Cora, Marcelo Casaretto y Juan Carlos Kloss; y el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni.Recorrida por obras de viviendasTras el acto, las autoridades observaron la construcción de dos conjuntos habitacionales en Paraná: las 500 viviendas que se construyen en calles Juan Báez y el complejo Procrear que suman otras 426 unidades habitacionales.En cuanto a las primeras, se construyen de manera no tradicional, en seco, con paneles autoportantes y cuentan con 55 m2, cocina, living/comedor, baño y dos habitaciones. Se van a entregar con todos los servicios esenciales: agua, cloaca, energía, alumbrado público y apertura de calles. Son cofinanciadas entre provincia y Nación. La provincia ya invirtió el 35 por ciento y ahora comienza la parte restante del gobierno nacional.En cuanto al complejo Procrear, se emplaza entre Espejo, Crausaz, Sarobe y Ejército. Está dividido en tres sectores con departamentos de 3, 2 y 1 dormitorio y monoambientes. En total son 426 viviendas. La estación depuradora de aguas residuales es una obra que se inició en noviembre pasado, tiene un plazo de 10 meses y emplea unos 30 trabajadores. Además avanza la construcción de una alcantarilla de hormigón sobre el arroyo Tuyucuá que permitirá habilitar el tránsito por calle Ejército, desde el centro y oeste hacia el sur de la ciudad.En la ocasión, el gobernador Bordet y el ministro Ferraresi firmaron un acta de adhesión al programa Casa Propia-Construir Futuro, cuyo objetivo es construir 120.000 viviendas en todo el país durante el trienio 2021-2023, mejorando las condiciones del hábitat y de la vivienda, la reactivación y finalización de las obras que se encuentran paralizadas o demoradas en su ejecución.El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat determinará anualmente, del total de viviendas a construirse durante el trienio 2021-2023, los proyectos a ejecutarse, en el cual se determinará la cantidad de viviendas y su financiamiento, suscribiendo a tales fines con la provincia, los convenios marco anuales correspondientes para cada período. A tal fin, las partes manifiestan su intención de alcanzar la construcción de 2.200 viviendas.También firmaron un acta de adhesión al “Fondo Nacional Solidario De Vivienda”, en la cual se comprometieron a definir los mecanismos administrativos para recuperar el financiamiento aportado por el Estado, sobre la base de un sistema solidario, que tenga en cuenta los ingresos de cada familia adjudicataria de una vivienda y hasta un máximo de 360 cuotas, el cual integrará el mencionado Fondo.El acta advierte que “la situación de emergencia habitacional requiere adoptar decisiones y nuevas herramientas, que amplíen y dinamicen la visión originariamente dada a los Programas y Planes existentes”. En ese marco, se precisa que se creó el “Programa Casa Propia - Construir Futuro”, con el objeto de construir 120.000 viviendas en todo el país, durante el trienio 2021-2023.Además, ambas autoridades firmaron un acta acuerdo con el fin de establecer un ámbito de trabajo común para la puesta en marcha de los siguientes proyectos por un monto total de 464.394.429 pesos:1.- En el marco del Préstamo 3458/OC-AR-Programa de Mejoramiento de Barrios IV – LPN nº72/20 Obra Proyecto Integral Arroyo Antoñico: estabilización de taludes, drenajes y completamiento vial. Barrios Humito y kilómetro 3 Municipalidad de Paraná SEPA: Promeba4-237-LPN-O con un presupuesto de 124.394.429 pesos.2.- Proyectos generales de Mejoramiento Barrial a través de fondeo internacional por un presupuesto de 339.999.999 pesos.