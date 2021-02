Paritaria docente: Agmer exige “una propuesta superadora, del 36%”

Política El congreso de AGMER resolvió dos días de paro en el mes de febrero

El retorno de los docentes a los establecimientos educativos se da en medio de un paro de actividades votado por Agmer en Congreso, por lo que entienden que fue un “fracaso” de la primera audiencia paritaria y la exigencia para que la propuesta salarial recupere el 36,1% perdido en 2020 y para que se fije para 2021 un mecanismo de actualización automática en función de la inflación. También hay un reclamo por condiciones laborales y sanitarias para el retorno a la presencialidad.secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, al confirmar que “para este jueves está prevista una retención de servicios para aquellos docentes convocados a la presencialidad”.En relación al tercer encuentro paritario previsto para este jueves, a las 11hs, el sindicalista anticipó que desde el gremio esperan “una propuesta superadora, del 36.1% que fue la inflación del 2020”.“Hubo un primer encuentro sin propuesta, en la segunda reunión hubo una oferta del 15% que no da cuenta ni de la mitad de la inflación del 2020, que fue rechazada por los paritarios. Y pasamos a un cuarto intermedio que dará inicio este jueves a las 11hs en el salón del CGE; después se abrirá otra paritaria por condiciones laborales”, detalló.“No hay propuesta salarial en Entre Ríos desde abril de 2019”, apuntó Pagani. “Los salarios trabajadores de la Educación están congelados desde 2019, más allá del bono entregado a fin de año que rechazamos porque la propia Constitución prohíbe dar sumas en negro y además porque era de muy baja cantidad”, acusó el sindicalista.“El punto de partida para la discusión sería una propuesta que contemple la inflación del año pasado, que erosionó nuestros salarios, los que venían de años anteriores con importantes pérdidas”, argumentó Pagani al reclamar a las autoridades provinciales “un mecanismo de actualización para el 2021 que acompañe el proceso inflacionario”.“Si hoy estamos en esta situación no es porque no hayamos mostrado voluntad de diálogo ante la necesidad de discutir en una mesa los temas centrales, salario y condiciones laborales”, remarcó.