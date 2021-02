Paro de Agmer y Amet: docentes entrerrianos regresan de forma virtual a escuelas

Cómo será la vuelta a las aulas

Las clases comienzan este miércoles en las instituciones educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), también en escuelas primarias de Jujuy; y en Santiago del Estero y Santa Fe con todos los docentes y estudiantes de 7º grado y 5º año para que puedan tener un cierre de sus actividades.“Planteamos la presentación virtual a través de e-mail o teléfono, así que estamos a la espera de la presentación de los docentes. No se hace de manera presencial, sino virtual, atendiendo a las condiciones sanitarias y teniendo en cuenta el paro que se desarrolla”, comunicó ala rectora de la Escuela Técnica Nº21 “Libertador General San Martín”, Profesora Elda Brasesco.Es que la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) también decretó un paro de 24 horas para este miércoles, y otra medida similar en suspenso. “Su ejecución o no lo determinará el Congreso Extraordinario de Delegados que de manera virtual la AMET Entre Ríos realizará luego de la audiencia paritaria salarial del día jueves 18”, informaron desde el sindicato que nuclea a los docentes técnicos.Brasesco comentó que, “habitualmente, más del 90% de los docentes adhiere al paro”.La Técnica Nº21 cuenta con una matrícula escolar de más de 400 alumnos. “La vuelta será por grupos y en horario reducido, de cuatro horas por turno”, explicó la rectora.Talleres y viandas serán otra cuestión a resolver. “Planteamos un turno de cuatro horas de cursado en el aula y cuatro horas de taller a la tarde, o viceversa; los que vienen a la tarde al aula, a la mañana tendrán taller”, indicó Brasesco.“El 1º de marzo comienzan los alumnos de primer año para que hagan una adaptación, porque vienen de una escuela a la que el año pasado no fueron, y habrá que incorporar con ellos todos los protocolos”, sostuvo al confirmar que el retorno a las aulas se hará de forma gradual con todos los otros cursos.“Desde mediados de enero trabajamos con administrativos y ordenanzas para poner la escuela en condiciones porque estuvo prácticamente todo el año cerrada. Compramos alcohol y demás elementos con las partidas que nos enviaron.. así nos preparamos para una vuelta distinta”, detalló la rectora.En ese sentido, reconoció que “las partidas nunca son suficientes, ni siquiera en pandemia”. “La semana pasada desde la Departamental depositaron la partida correspondiente a junio del año pasado; son 2000 pesos y al estar atrasadas, ese dinero ya perdió su valor”, evidenció Brasesco.“Nación también envió partidas y así nos organizamos de la mejor manera para arrancar y continuar un trabajo sostenido, porque alcohol, lavandina y toallas de papel habrá que tener de forma permanente porque en pandemia son indispensables para trabajar”, cerró la directiva.