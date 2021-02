Gutiérrez: "la política debe tener un salto de Calidad representativa"

“Es necesaria una renovación de la política y de quienes llevan adelante esta actividad que siempre debió estar al servicio del pueblo”, indicó Ricardo Gutiérrez en un comunicado enviado a este medio y añadió: “hoy se nota que este gobierno nacional no representa ni siquiera a quienes los votaron y la oposición carece del acompañamiento de la gente, debido a su falta de credibilidad y falta de claridad de muchos dirigentes, que hace años están en diferentes lugares de poder”, remarcó.



“Tenemos una sociedad agotada, cansada y decepcionada por el paso de muchos gobiernos y no ver que mejora su futuro ni el propio país”, resaltó el referente radical y agregó: “la gente debe participar en los diferentes partidos políticos y que se renueven, porque de ahí surgirán los diferentes candidatos que después tienen que representarlos”, consideró.



“La queja o la movilización, está evidenciando que ayuda, pero son insuficientes ya que el rumbo y la política no cambian”, remarcó y sostuvo en su escrito enviado a este medio: “por eso, a los amigos "Radicales" les pido su participación, en principio renovar nuestro partido”.



Al respecto, sumó: “tratemos cada uno de participar en el ámbito que tengamos y militar ese cambio que no puede esperar. Tenemos que hacer el esfuerzo para cambiar y renovar la dirigencia en Paraná, como también la forma de hacer política y desde nuestra ciudad, también generar cambios en la provincia, eso está más al alcance de nuestros esfuerzos y militancia”, resaltó Gutiérrez.

“Pero esto se logrará si pasamos de la crítica a la acción”, concluyó.