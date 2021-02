Fernández pidió que no haya "interferencias externas" en el balotaje de Ecuador

Preservar la institucionalidad en Latinoamérica debe ser prioridad de todos los gobiernos democráticos de la región. Garanticemos que los pueblos decidan sin interferencias externas de ningún tipo. El único protagonista del balotage en Ecuador debe ser el pueblo ecuatoriano. pic.twitter.com/gUoSia24oF — Alberto Fernández (@alferdez) February 15, 2021

El presidente Alberto Fernández pidió que no haya "interferencias externas" en el balotaje en Ecuador y remarcó que "el único protagonista debe ser el pueblo"."Preservar la institucionalidad en Latinoamérica debe ser prioridad de todos los gobiernos democráticos de la región", sostuvo el mandatario.A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado se refirió a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador de volver a contar seis millones de votos antes de anunciar los resultados finales de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el domingo 8 de febrero."Garanticemos que los pueblos decidan sin interferencias externas de ningún tipo", destacó Alberto Fernández.Y añadió: "El único protagonista del balotaje en Ecuador debe ser el pueblo ecuatoriano".El Presidente expresó en reiteradas oportunidades su apoyo al candidato de Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, delfín del ex mandatario Rafael Correa y ganador de los comicios.Pese al triunfo del frente correísta, el próximo jefe del Palacio de Carondelet saldrá del balotaje, ya que la cantidad de votos no fue la suficiente para alzarse en primera vuelta.Sin embargo, aún no se definió quién competirá contra Arauz, debido a que el segundo puesto es disputado entre el empresario Guillermo Lasso y el dirigente indigenista y activista ambiental Yaku Pérez: por eso se realizará un nuevo conteo de los sufragios.