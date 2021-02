Apertura de sesiones legislativas: las repercusiones del discurso de Bordet

El gobernador Gustavo Bordet inauguró este lunes con un informe sobre el estado general de la provincia, ante la Asamblea Legislativa el 142° periodo de sesiones ordinarias de la legislatura entrerriana.“El gobernador hizo hincapié en lo que fue el año pasado, cómo se tuvo que afrontar cosas que no estaban previstas como inversiones en salud y acciones concretas para que la economía siga girando. Desde el municipio también estuvimos trabajando y pudimos enfrentar esta situación que aún existe”, resaltó el intendente de Paraná, Adán Bahl, aEn este sentido, indicó que el mandatario provincial durante su discurso hizo referencia a “determinadas obras que se están construyendo en la costa del Río Uruguay y resto de la provincia. Como paranaenses estamos gestionando diariamente para que algunas de las obras que están dentro del presupuesto se puedan materializar y licitar rápidamente”.Por su parte, el titular del ENOHSA, Enrique Cresto, valoró que “a pesar de la pandemia, se ve una asamblea legislativa igual a la del año anterior, con muchos anuncios y obras en ejecución, con inversiones históricas, para trama vial y todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo”.“Hay cientos de obras en ejecución y todos los logros que mostró Gustavo Bordet para construir un estado provincial fuerte”, señaló.Consultado sobre la obra de saneamiento del Río Uruguay, valoró que “es una inversión de 90 millones de dólares, al igual que el Acueducto Metropolitano, va a cambiar la realidad de todas las zonas”.Por su parte, la vicegobernadora, Laura Stratta, resaltó que junto con el gobernador se habían propuesto abordar cuestiones de violencia de género, “queríamos revisar cada parte del engranaje que debe proteger a las victimas funcione. Derivado de esto, creamos un proyecto de ley, para trabajar con todas las voces, como municipios, organizaciones y tenemos que empezar a dar respuestas”.“Hay que pensar que no hay un solo tipo de mujer, sino que hay muchas en la multiplicidad de situaciones que se presentan, no hay que pensar en leyes que no se pueden aplicar en distintos territorios”, resaltó.