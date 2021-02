Brindan el último adiós al expresidente Menem en el Congreso de la Nación

Política La dirigencia politica despidió a Carlos Menem

El velatorio del expresidente Carlos Menem, que se realiza en el Salón Azul del Senado de la Nación, volvió a abrir hoy a las 7 sus puertas al público y, por la tarde, se realizará la inhumación en el cementerio islámico de San Justo.Allí lo esperaban su hija Zulemita y su ex esposa Zulema Yoma, acompañadas por la vicepresidente Cristina Kirchner, quien se retiró poco después para que durante varios minutos, Carlos Menem fuera despedido en forma íntima por las personas más cercanas.Minutos más tarde arribaron al lugar para despedir a quien fuera presidente en la mayor parte de la década de los ´90 varios dirigentes como el actual mandatario, Alberto Fernández; Eduardo Duhalde, ex presidente, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y su esposa, quien está a cargo de la empresa estatal AySA, Malena Galmarini.El féretro cubierto con las banderas argentinas y del club River Plate, flanqueado por una medialuna mahometana, fue visitado por decenas de personas del pueblo que pasaron, con tapabocas y distancia sanitaria, a darle el último adiós."Que Dios lo tenga en la gloria, fue un gran presidente", expresó un hombre de unos 60 años, paragua en mano, antes de ingresar."Hizo muchas cosas, como eliminar el servicio militar obligatorio, y nos podíamos comprar la casa y el auto", expresó otro de los concurrentes que se encontraban sobre la calle Entre Ríos y formaban una cola que doblaba en Rivadavia.Por el momento no se había determinado si el velatorio continuará toda la noche, o iba a sufrir un corte durante la madrugada, y tampoco el momento en el que los restos de Menem iban a ser trasladados al Cementerio Islámico de La Tablada.