Política

El ex presidente falleció a los 90 años

Domingo 14 de Febrero de 2021

Alberto Fernández: Menem fue "un hombre muy de la política y de la democracia"

El mandatario nacional contó que habló con Zulemita Menem instantes después de la muerte del ex mandatario. "Me dijo 'murió papá', llorando", contó Fernández sobre el diálogo que mantuvo con la hija del ex presidente.