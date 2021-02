Cabandié recibió el alta médica tras haber contraído coronavirus

"Retomé la agenda tras haber recibido el alta médica y ya me encuentro trabajando en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible", señaló el funcionario nacional a través de su cuenta de Twitter.



En el mensaje publicado en la tarde del pasado viernes, el dirigente de La Cámpora añadió: "¡Gracias a todas y todos por sus mensajes! Sigamos cuidándonos".



El integrante del Gabinete había informado el pasado 2 de febrero que tenía COVID-19 y que padecía "síntomas leves".



"Tras presentar un cuadro febril en el día de ayer (1° de febrero), comencé con el protocolo de aislamiento preventivo, me realicé un hisopado de COVID-19 y dio positivo", había comunicado Cabandié.



A través de las redes sociales, el ministro había agregado: "Hasta ahora los síntomas son leves pero no subestimables, por lo que deberé suspender la agenda, guardar reposo, y cumplir con el aislamiento estricto. Recordemos que la pandemia no pasó y sigamos cuidándonos".



NA