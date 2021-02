Bordet entregó kits fotovoltaicos a familias de las islas en Villa Paranacito

Estado presente

Entregas

“Familias de las islas de este sur entrerriano podrán acceder a un servicio de energía que les permitirá mejorar su calidad de vida. Es nuestra prioridad generar igualdad de oportunidades”, expresó este viernes el gobernador Gustavo Bordet en Villa Paranacito.El mandatario entregó kits fotovoltaicos para iluminación y freezers solares para el abastecimiento de las familias y la refrigeración de alimentos. En ese marco, destacó la importancia del desarrollo humano y de la familia, y ratificó su compromiso “con nuestra gente, con nuestro pueblo y con Villa Paranacito”.El gobernador, junto al intendente Gabriel García, la vicegobernadora Laura Stratta y los ministros de Desarrollo Social, Marisa Paira, y de Planeamiento, Marcelo Richard, manifestó su alegría por compartir "otra jornada de trabajo en Villa Paranacito" y saludó especialmente "a las familias beneficiarias de este programa que da sostenibilidad en materia energética en las islas de la zona y que mejora sensiblemente la calidad de vida"."Estar en Villa Paranacito siempre representa encontrarme en uno de los lugares más lindos que tiene Entre Ríos", continuó diciendo el mandatario, al tiempo que indicó que "aprendí a conocer su gente y la característica que tiene el isleño, el tesón, la fuerza de voluntad del trabajo para sobreponerse a la adversidad, a las crecidas continuas y recurrentes".Las entregas se enmarcaron en los convenios rubricados oportunamente entre el Ministerio de Desarrollo Social con Enersa que promueven el acceso a servicios básicos para la población de islas, costas y el ámbito rural disperso. De esta manera, se garantiza el servicio de energía a través de kits fotovoltaicos para iluminación y freezers solares para el abastecimiento de las familias y la refrigeración de alimentos en aquellas zonas de la población que, por su ubicación, no pueden acceder al sistema tradicional.Asimismo, el gobernador hizo entrega de aportes de Economía Social y posteriormente visitó instituciones y recorrió obras.Señaló que al inicio de su gestión como gobernador y de García como intendente "tuvimos una de las inundaciones más grandes. La ciudad estaba aislada. Era caótica la situación y evidentemente no se merecen los vecinos de la ciudad tener cada tanto la recurrencia de inundaciones. Por eso con Gabriel nos pusimos a trabajar en generar un plan maestro que logre un sistema de defensas de manera tal que quede protegida definitivamente la ciudad. Hoy lo estamos ejecutando y está avanzado en un 50 por ciento”.Tras ello, indicó que “desde que asumió el presidente Alberto Fernández las obras que venían bastante lentas se han intensificado. Se puso al día el pago a la empresa contratista y hoy el ritmo de obra se ha incrementado para poder ya entrar en el tramo y en el proceso final”.“También hablamos con el intendente de la problemática que representa el agua potable y por eso estamos ampliando la planta que ya está prácticamente terminada. Dentro de poco vendremos a inaugurarla”, agregó el gobernador.Más adelante, comentó que se volverán a retomar la construcción de viviendas que estuvo paralizada. "La municipalidad con esfuerzo las continuó para que no quedaran en el abandono", indicó y posteriormente precisó que pronto el gobierno provincial licitará "otras obras que son importantes" y que además se están realizando gestiones ante el gobierno nacional para la mejora del sistema del tratamiento de efluentes.A ello sumó que también se trabaja en "otros aspectos que no tienen que ver con la obra pública pero que sí impacta en la economía de la ciudad como el turismo que tiene un potencial enorme en esta zona de la provincia y que vamos a desarrollarlos e intensificarlos en este tiempo de gestión que nos queda”.“Trabajamos también en tiempos de pandemia mancomunadamente, priorizando el sistema sanitario y esto que en principio puede presentarse como una dificultad realmente es una oportunidad para afianzar los lazos, el desarrollo de cooperación entre provincia, municipio y nación”, continuó diciendo el gobernador.Por su parte, el presidente municipal de Villa Paranacito, Gabriel García, agradeció que "estén presentes una vez más en nuestra localidad. Y cuando digo estar presente no sólo hoy, sino que hago propicia la oportunidad para agradecerles porque desde que se inició esta gestión juntos en 2015, siempre ha estado presente el gobernador y su gabinete".Recordó luego que en 2015 "nos enfrentamos a una inundación y a una de las emergencias hídricas más grandes de la historia. Sobrevolamos el lugar y el gobernador preguntó qué se podía hacer. Había que aplicar políticas públicas necesarias, que lleguen a la gente y de manera definitiva. Hoy se está materializando esas políticas públicas porque se ven en esta obra que deriva en calidad de vida y el bienestar de cada uno de los habitantes de Villa Paranacito".En cuanto a la obra de emergencia hídrica, sostuvo que "protege la planta urbana y al resto de los pobladores de todo el ejido. Cuando venga este tipo de emergencia podremos aplicar recursos y tiempos al ejido y a la zona de islas", insistió.Luego habló del "esfuerzo que muchas veces implica tener la casa, edificar, mejorar, y ver cómo una creciente se lleva el trabajo de tantos años realmente da mucha tristeza. Hoy podemos decir que ya nos afecta el momento en el que se encuentra la obra desde aquel entonces. Muchas gracias por haber hecho y concretar esta obra", reiteró."Quiero agradecerte Gustavo porque siempre has tenido la visión de nuestra localidad. Hoy entregaremos paneles solares y energía a muchos lugares dentro de la isla que normalmente no llegaban. Para todos nuestros pobladores isleños llegar al corazón más profundo de nuestra isla es un orgullo y hoy lo hacemos de tu mano", dijo García al gobernador Bordet.Las entregas se enmarcaron en los convenios rubricados oportunamente entre el Ministerio de Desarrollo Social con Enersa que promueven el acceso a servicios básicos para la población de islas, costas y el ámbito rural disperso.En la oportunidad, se entregaron tres freezers solares fotovoltaicos con batería integrada y tres kits fotovoltaicos para Iluminación a tres familias de la zona. Además, se hizo entrega de un termotanque solar destinado al Hogar Municipal para las Personas de la Tercera Edad de Villa Paranacito, que también fue visitado por el primer mandatario entrerriano, al igual que el Centro Educativo Integral y Terapéutico Nuestra Señora del Rosario. Y por otra parte, se procedió a la entrega de 40 cascos para seguridad vial.Durante la actividad, se entregó un aporte económico por un monto total de 309.653 pesos a la Municipalidad de Villa Paranacito, que será destinado a financiar dos invernaderos y a la adquisición de elementos de trabajo necesarios para la huerta comunitaria orientada a la producción intensiva.