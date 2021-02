El congreso de AGMER resolvió dos días de paro en el mes de febrero

El Congreso Extraordinario de AGMER, que sesionó este 11 de febrero, con modalidad virtual, y con participación de Congresales de todos los departamentos, resolvió profundizar el plan de lucha docente.



En virtud de no estar dadas las condiciones de bioseguridad y salubridad laboral en el marco de las disposiciones nacionales, provinciales y locales dictadas a raíz de la pandemia de COVID-19, este Congreso resuelve:



- Convocar al paro los días 12 y 17 de febrero.

- Sostener como medida sindical la no presencialidad y el cumplimiento del trabajo docente con modalidad virtual entre el 18 y el 26 de febrero, brindando así tutela a las/os trabajadores que sean convocadas/os a cumplir tareas de forma presencial para que no deban concurrir a sus establecimientos de trabajo, en los términos de lo previsto en el artículo 14° bis de la Constitución Nacional y el artículo 5° de la Ley N° 23.551.

-Ratificar el no inicio del ciclo lectivo 2021, votado en el CXC Congreso Extraordinario el pasado 18 de diciembre, en la medida en que el gobierno provincial no satisfaga nuestras demandas salariales.



Además, el plan de acción que se aprobó, incluye las siguientes medidas:



-Exigir al gobierno provincial una propuesta salarial que permita recuperar el 36,1% perdido frente a la inflación en 2020 y fije para el año 2021 un mecanismo de actualización automática en función del movimiento inflacionario.



-Exigir la actualización del Código 029 conforme las pautas acordadas en la comisión paritaria correspondiente.

Demandar que el salario inicial se equipare con la Canasta Básica Total del INDEC.



-Reivindicar que todo aumento salarial debe ser en blanco de acuerdo con el artículo 82° de la Constitución de Entre Ríos, saneando con el aporte de las/os trabajadores y la patronal a la obra social y el sistema previsional.



-Exigir inmediata restitución del aporte patronal, llevándolo al 6% para activas/os y 4% para jubiladas/os.

-Demandar regularización de los concursos en 2021 mediante la implementación de la Resolución N° 1000/13 (Acuerdo Paritario homolgado por Resolución N° 783/12 del Ministerio de Trabajo) y sus modificatorias.



-Solicitar que se incorpore al temario a tratar en la paritaria de condiciones laborales, convocada para el 18 de febrero, los siguientes ejes: a) salud laboral; b) infraestructura y transporte; c) reglamento de la carrera docente; d) trabajo en la excepcionalidad.



Congreso en cuarto intermedio hasta no más allá del 26 de febrero.