Ciclo lectivo:Se justificará inasistencia de personas indispensables en el hogar

De acuerdo con una resolución firmada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el Gobierno anunció que los empleadores deberán otorgarles licencia laboral a uno de los padres o adultos encargados de menores, cuando la jornada escolar sea "reducida" o, directamente, no se dicten clases presenciales durante el día.



A pocos días de que se retomen las clases de manera presencial en varios distritos de la Argentina, se conoce esta normativa que impone que "en cada jurisdicción se considerará justificada la inasistencia del progenitor, progenitora o persona adulta a cargo cuya presencia en el hogar sea indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente".



Según la normativa, la licencia laboral se podrá gozar solamente en dos situaciones puntuales:



-Los días en que no concurran a clases presenciales en el establecimiento educativo respectivo.

-Los días que concurran con jornada presencial reducida y no pueda cumplirse la jornada escolar normal y habitual del establecimiento educativo correspondiente.



El documenta señala que "La persona alcanzada por esta justificación deberá notificar tal circunstancia a su empleador o empleadora" y para permitir el adecuado control, deberá completar una declaración jurada, de acuerdo con lo que señala el Cronista.com



Ese documento deberá poseer los datos del niño, niña o adolescente, el grado o año que cursa y datos del establecimiento educativo al que concurre, el régimen de presencialidad que se haya dispuesto en esa institución y la declaración de que su presencia en el hogar resulta indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente, los días en que no concurran a clases presenciales o no pueda cumplirse la jornada escolar normal y habitual del establecimiento educativo.



"No pedimos ninguna certificación especial ni que sea algo expedido por el colegio", resaltó el ministro de la cartera de Trabajo, Claudio Moroni, en declaraciones radiales.



De acuerdo a lo indicado, la nueva disposición se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial y contendrá los datos que los progenitores deberán completar para justificar su inasistencia.