Stratta recorrió trabajos de reparación sobre la ruta 11 en ingreso a Victoria

"Era una obra muy esperada porque tiene que ver con el perfil de ciudad, con el lugar estratégico que tenemos los victorienses. Viene a darle seguridad a los entrerrianos y entrerrianos, a los miles de camiones que pasan a diario y a los emprendimientos que se van asentando", expresó Stratta esta mañana en la localidad de Victoria, acompañada por la administradora de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez, el intendente Domingo Maiocco y los legisladores Gastón Bagnat y Gracia Jaroslavsky."Tiene que ver con un compromiso asumido que estamos cumpliendo y quiero agradecerle una vez más a Alicia porque ha trabajado muchísimo para que podamos llegar hasta acá. Celebro que sea una empresa entrerriana como Piton S. A. la que la lleve adelante, que es una empresa seria y cercana, de Gualeguay", agregó Stratta.A su vez, la mandataria destacó el trabajo articulado entre el municipio de Victoria, la Provincia y la Nación, para la realización de estas obras, y celebró de las autoridades provinciales y municipales y del personal de la empresa constructora. "Quisimos ser todos parte de un gran eslabón que tiene que dar respuesta a la comunidad y la seguridad de nuestras rutas. Para el turismo, para la industria, para el corredor bioceánico que tenemos acá es fundamental", indicó."El estado de situación de la ruta era muy malo, esto supone entonces encontrarse con algunas cuestiones que van a demandar más esfuerzo, más tiempo y no solo para dejar una ruta de calidad, sino que también perdure en el tiempo. Hay una mirada de parte del Gobierno provincial de ejecutar obras públicas que generan trabajo y la mejora en la transitabilidad, pero que también perduren en el tiempo y que realmente sean un sello de la gestión", cerró la vicegobernadora.La titular de la DPV dio mayores precisiones sobre la intervención y puntualizó en los primeros pasos que se están llevando a cabo. "La obra en la variante tiene distintos procesos. Hay lugares que están mucho más complicados que otros. Comenzamos por el lugar cuyo deterioro era muy grave, levantando las lozas, verificando la estructura de base, la estructura de los terraplenes, viendo todo lo que refiere a cómo está la obra para poder seguir avanzando con el proyecto", detalló.Los trabajos a ejecutar, en base a lo proyectado, son: demolición de las losas de hormigón; excavación en 35 cm de espesor bajo las losas retiradas; ejecución de sub base calcárea cementada en 20 cm de espesor; construcción de base de hormigón 70-100 en 15 cm de espesor; posterior construcción de losas de hormigón en 25 cm de espesor; sellado de juntas y fisuras; conformación de banquinas con suelo vegetal; colocación de junta en puente tramo rotonda R. N. N° 174 ? Variante Victoria; y señalización horizontal.La obra fue adjudicada a la empresa José Eleuterio Piton S. A. con un presupuesto de $ 245.958.681,93. El plazo de terminación total de la misma es de 12 meses.La vicegobernadora Laura Stratta también dio a conocer avances sobre otros trabajos que se realizarán en la localidad: "Estamos avanzando en la reparación del desagüe de calle Perón. La empresa Enhosa ha hecho la evaluación del proyecto y están dadas las condiciones para hacer el trabajo. También está activada la obra sobre la cuenca Ezpeleta. El gobernador firmó semanas atrás también la parte que le corresponde a la Provincia. Estuvimos días atrás en Obras Públicas para el pronto llamado a licitación de la Escuela Agrotécnica, del quirófano para el Hospital de Victoria. Además, está en avances la apertura de sobres para la licitación de la escuela N° 48 y estamos trabajando para que la escuela N° 47 también pueda hacer su llamado a licitación"."Venimos trabajando muchísimo en activar la obra pública que genera trabajo, dota de infraestructura a nuestra ciudad y soluciona cuestiones de fondo. También hemos pedido que incorporen el Plan Maestro dentro de las prioridades que tiene que tiene que ver con una obra que es ambiciosa para la ciudad, que es llegar con cloacas a distintos puntos que no la tienen todavía. Tenemos el compromiso de incorporarlo en los presupuestos en las obras prioritarias que tiene la provincia de Entre Ríos y la ciudad de victoria", agregó