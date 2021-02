"No somos formadores de precios ni los culpables de la inflación", dijo Achetoni

El presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, sostuvo hoy que en el sector agropecuario no son formadores de precios "ni los culpables de la inflación".El dirigente ratificó que el presidente Alberto Fernández "nos garantizó que las retenciones no van a aumentar"."Dice estar preocupado por la mesa de los argentinos, por los precios de los distintos productos en las góndolas. Quedamos en revisar esa situación con los distintos actores de la cadena", resaltó.El Gobierno se comprometió ante la Comisión de Enlace a "no aumentar las retenciones" ni aplicar cupos a las exportaciones, y destacó que hubo acuerdo con las entidades agropecuarias en buscar que la población mejore sus posibilidades de acceso a los alimentos."En la reunión, claramente nosotros expusimos que no somos los formadores de precios ni los culpables de la inflación. No somos el factor de decisión que pueda solucionar el problema de los precios", enfatizó Achetoni, en declaraciones al programa "Esta Mañana", que conduce Luis Majul por radio Rivadavia.En ese sentido, consideró que "hay una situación inflacionaria en la que no solo los productos del campo incrementaron su precio, sino que muchos otros han aumentado drásticamente"."Por ejemplo, hay una situación de logística: aumenta el precio del combustible y, de a poquito, eso se traduce en presión hacia los precios", evaluó.A su criterio, "si buscamos culpables por la inflación, hasta podría aparecer el Estado por los impuestos".No obstante, Achetoni destacó el diálogo con el Gobierno: "es importante que participemos, porque si nos enteramos por los medios de lo que piensan hacer, va a ser muy difícil".