Fernández junto a la Mesa de Enlace: “El resultado fue positivo”, valoró Guía

Política El Presidente recibió a la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias

Alberto Fernández se reunió esta tarde en su despacho de la Casa Rosada, con representantes de la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias. Los entrerrianos Jorge Chemes (CRA) y Elvio Guía (FAA Entre Ríos), estuvieron en la reunión.Elvio Guía.“Lo más importante fue bajar los decibeles y el tono de las confrontaciones. Tener la palabra del presidente con que no habrá aumento de la retenciones ni cupos en la exportación, creo que fue una buena medida. Hay que apostar al dialogo y tratar de destrabar los enormes problemas que tiene el gobierno y los sectores productivos”, dijo.Y agregó que “queremos que nadie pague de más en la mesa de los argentinos. Le dijimos al presidente que nosotros no somos los formadores de precios, que nuestra participación es ínfima. Queremos buscar las soluciones para traer tranquilidad a la sociedad y los productores”.El presidente de la Federación Agraria, remarcó que “queremos un nuevo diálogo, fructífero, fluido, para salir de estas confrontaciones que no le hacen bien a nadie. Es un momento complicado para todos y desde la dirigencia y desde el Gobierno, tenemos que buscar la manera de entendernos para trabajar”.