Reclaman "acceso a la vacuna para docentes y medidas de prevención en escuelas"

La legisladora radical también requirió que se agoten todos los medios y se tomen las medidas necesarias que garanticen el adecuado regreso a las aulas, "porque tal como lo vienen reclamando los docentes de los distintos niveles y sus organizaciones gremiales, el Estado no cumple satisfactoriamente ni en infraestructura ni en lo referido a lo sanitario".



"Esto pone en riego a los trabajadores de la educación y provoca efectos contrarios a la contención de la pandemia. Tan es así que en los últimos días entidades sindicales de los docentes han expresado su sería preocupación por la ausencia de agua potable en varios establecimiento educativos. Por esto es de vital importancia que el gobierno asegure la salud pública ante la decisión y el inminente inicio de clases presenciales", indicó la diputada Varisco. Fundamentos "El pasado 20 de marzo de 2020, y tras el DNU 297/2020 dictado por el presidente Alberto Fernández se vaciaron las aulas de nuestro país. El poder ejecutivo Nacional y Provincial se comprometían a tomar las medidas necesarias en el transcurso del período de cuarentena para que los ciudadanos cuenten con información para prevenir el Covid-19, para garantizar la atención de quienes contrajeran dicho virus y para realizar las inversiones correspondientes para poder combatirlo, entre otras cosas", expresa en el texto del proyecto.



Los docentes de la provincia de Entre Ríos "debieron adaptarse a un sistema de dictado de clases en la modalidad online, muchos de ellos teniendo que reinventar sus prácticas, formarse y capacitarse en soledad, así como hacerse de los medios informáticos necesarios para poder responder a un gobierno que mucho les exigía, pero poco les brindaba frente a un nuevo desafío para el cual muchos no se encontraban preparados. Del mismo modo dichos docentes, que lejos se encuentran de sus merecidos salarios dignos por el rol social fundamental que cumplen en nuestra sociedad, debieron adaptarse a un sistema de evaluación por el cual fueron muy criticados socialmente. En el mes de enero 2021 comenzaron las diversas versiones sobre el regreso a clases de modo presencial, y el mismo fue confirmado por el Ejecutivo Provincial tras la reciente visita, en la ciudad de Paraná, del Ministro de Educación Nacional Nicolás Trotta", señala en los fundamentos.



"Está claro que la educación es un derecho fundamental, tanto como la salud, y no queda claro por las medidas que se han tomado, si el estado provincial realmente tiene conciencia plena de las consecuencias que puede traer una medida tan importante como el regreso a las aulas sin haber tomado las medidas necesarias que permitan garantizar las medidas de salubridad frente a la pandemia", menciona en el proyecto de resolución.



Por último, afirma que "en enero del corriente año y tras la llegada a nuestro país de la reciente vacuna Sputnik V contra COVID-19, en nuestra provincia se comenzó con la correspondiente vacunación al personal sanitario. El personal de educación es tan esencial como el personal sanitario, aún más en el contexto actual de regreso a las aulas, por lo que es necesario que el estado garantice a docentes, administrativos y estudiantes el acceso inmediato a la vacunación".