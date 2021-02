Coronavirus: parte otro avión hacia Rusia para buscar más dosis de la vacuna

Esta semana

El gobierno nacional enviará este miércoles un nuevo avión a Rusia para buscar más dosis de la vacuna Sputnik V. El último vuelo llegó al país el 27 de enero con 220.000 dosis. De esta forma se retomará el envío de vacunas por parte del Fondo de inversión ruso, que se había cortado debido a una demora en la producción en escala.En principio, el vuelo de Aerolíneas Argentinas traería al país 400.000 primeras dosis, pero la cantidad aún no fue confirmada al Gobierno. Alberto Fernández monitorea en forma permanente las tratativas y lo único que quiere es que lleguen la mayor cantidad de dosis posibles para darle volumen al plan de vacunación.El máximo de dosis que puede traer un avión de la aerolínea de bandera en la bodega son 600 mil dosis. Sin embargo, no hay garantías desde Rusia de que cada envío, puedan cargar el total del espacio disponible.En el Gobierno insisten, cada vez que sale un avión hacia Rusia, en que la programación de los vuelos puede modificarse de acuerdo a la confirmación de los rusos respecto a la cantidad de vacunas que envíen. En esta oportunidad, el vuelo está confirmado para mañana. A lo sumo, podría posponerse para el jueves por una demora en la logística.A fines de enero Kirill Dmitriev, CEO del fondo que produce la vacuna de fabricación rusa, asumió que había demoras en el proceso de producción y que esa tardanza iba a generar problemas en la entrega de vacunas a la Argentina.“Realmente entendemos todos los problemas de producción de vacunas, y estamos seguros de que se resolverán; creo que el mundo solo necesita entender que lo que estamos emprendiendo ahora nunca antes lo habíamos hecho”, explicó en una entrevista con el canal de noticias estadounidense CNBC.Argentina recibió hasta el momento 820 mil dosis. Fueron 300 mil en diciembre, con las que se comenzó el plan de vacunación y 520 mil en enero.El acuerdo que tiene firmado Argentina con Rusia es por 20 millones de dosis. Pero el ministerio de Salud, que conduce Ginés González García, ya decidió hacer uso de la opción para ampliar la compra a 10 millones de dosis más. En total serán 30 millones, producidas por el centro Gamaleya, las que lleguen al país en los próximos seis meses.Desde el centro Gamaleya le habían anticipado al Gobierno que la demora en el envío iba a ser entre dos y tres semanas. Y que luego retomarían el envío de dosis, aunque no podían confirmar la cantidad. En la cartera de Salud manejaban como opción la posibilidad de que las vacunas lleguen al final de esta semana para poder reactivar el plan de vacunación la próxima semana.En la Casa Rosada también esperan el envío de 1.200.000 dosis de Astrazeneca antes de que culmine febrero. Ese es el compromiso que asumió el laboratorio con el Gobierno. Se trata de un cargamento que está por fuera del paquete de 20 millones de dosis ya acordadas en el contrato y que se estipulan que lleguen entre marzo y julio.Además, apuestan a contar con 1 millón de dosis de la vacuna china desarrollada por el laboratorio Sinopharm en las próximas tres semanas. Si la proyección que hacen se termina concretando, entonces el programa de vacunación tomará mayor volumen y el Gobierno podrá avanzar con su idea de vacunar a 14.500.000 de personas que están en los grupos de riesgo antes de que llegue el invierno.