Fernández: La industria experimenta "un crecimiento muy vigoroso y muy rápido"

?"Volvimos a poner en marcha la economía, ya el último trimestre del año que culminó empezamos a notar una recuperación clara". El presidente @alferdez desde Tucumán. pic.twitter.com/i60uUtKXRm — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) February 9, 2021

El presidente Alberto Fernández se refirió a los precios de los alimentos al solicitar que se requiere "cuidar la mesa de los argentinos" y, entre otros factores, evitar que "los precios internacionales no se vuelvan en desmedro" de los valores en las góndolas, al tiempo que lanzó críticas hacia el modelo productivo que implementó el macrismo, durante una conferencia de prensa en la provincia de Tucumán.Tras resaltar la gestión sanitaria que garantiza "que ningún argentino se quede sin ser salud", el máximo mandatario centró sus palabras en el costo final de los productos alimenticios y, con esa base discursiva, señaló de forma incisiva a su antecesor: "La pandemia le cambió la agenda al mundo entero, no a nosotros, con la diferencia que el mundo entero no tuvo que encontrar la pandemia después de Macri".Fernández aseguró que su gobierno volvió "a poner en marcha la economía" y argumentó que "en el último trimestre del año que terminó" el país demostró "una recuperación cierta y clara".Ante estas afirmaciones, ejemplificó con una fábrica textil riojana de dueños tucumanos que "en marzo del año pasado estaba totalmente paralizada" al punto de "parecer casi una fábrica fantasma", graficó."Ahora es una fábrica que hoy produce un 50% más de lo que producía en octubre pero en octubre ya producía un 35% de lo que producía en diciembre de 2019", contó y añadió que "ya no es una empresa fantasma, es una empresa que ya está funcionando a full y repleta de empleados".Esta imagen, de acuerdo al análisis del jefe de Estado, es "un poco lo que se repite en todas las actividades industriales de la Argentina" y en el marco de "un crecimiento muy vigoroso, muy fuerte y muy rápido" del sector.Pese a mostrarse contento por este progreso, advirtió que su preocupación se focaliza en el aumento de los precios de los productos textiles y que, a su vez, representa "un problema que históricamente se repite"."Crece la producción, crece la demanda, aumentan los precios", cuestionó e indicó el resultado de esta fórmula: "Enseguida viene la salida mágica de lo que todo lo saben hasta que les toca gobernar".En una referencia hacia los que prefieren una economía basada en "abrir la importación", recordó que cuando eso sucede se "manda a la muerte a todas estas empresas"."Tenemos que terminar con este dilema: hay que producir más y hay que cuidar al consumidor argentino", sentenció Fernández antes de remarcar que lo ejemplificado con el rubro textil también "es aplicado a muchos sectores, como el de los alimentos, donde el problema es mucho más serio y grave"."Cuando uno dice que hay que cuidar la mesa de los argentinos, uno lo que dice es que hay que cuidar el bolsillo de la gente y que esto (el crecimiento del país), que es glorioso y venturoso, no se nos vuelva en contra", subrayó.El mandatario afirmó que se pregunta siempre "¿por qué Argentina cíclicamente se debate siempre lo mismo?" y "¿Cuándo será el momento en que hayamos aprendido que no podemos repetir una y otra vez la misma experiencia?"."¿No nos alcanza con enfrentar una pandemia que se lleva la vida de mucha gente para entender que no podemos seguir con la misma lógica de siempre y que algo debemos cambiar? ¿Qué más nos hace falta para entender que hay cosas que no pueden seguir ocurriendo?", polemizó."No podemos caer por enésima vez en el mismo problema que nos ha complicado", postuló al tiempo que declaró que quiere creer que convive "en una sociedad que es capaz de contemplar la experiencia y entender que no puede tropezarse una y otra vez con la misma piedra".En ese sentido, remarcó que se tiene que lograr que "los precios internacionales no se vuelvan en desmedro de los argentinos" y "unir los esfuerzos entre los que producen, los que trabajan y el Estado".El mandatario fue recibido en el aeropuerto local por el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, junto a quienes se dirigirá hacia la fábrica algodonera TN&Platex ubicada en la localidad de Las Piedritas.