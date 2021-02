Para de Pedro, Ganancias "repara el desastre y la estafa" de Macri al electorado

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, consideró hoy que el proyecto de Ley para que dejen de pagar el impuesto a las Ganancias quienes ganen hasta 150 mil pesos está "reparando el desastre" y la "estafa" del ex presidente Mauricio Macri.El funcionario aseguró que a través de la iniciativa que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el bloque del Frente de Todos no solo modifica el piso de quienes tributan el Impuesto a las Ganancias, sino que se está "reparando el desastre ocasionado" por Macri "con su estafa al electorado".De Pedro destacó que el proyecto beneficiará "a 1.267.000 personas", lo que según indicó se traducirá en "recursos que van al bolsillo de la gente que se vuelcan al mercado interno y, por lo tanto, contribuyen a la reactivación de la economía".El titular de la cartera de Interior recordó que el ex presidente Macri "había prometido en campaña que iba a eliminar el impuesto”, pero finalmente hizo que el doble de argentinos y argentinas terminen pagando.Al respecto, señaló: "Macri prometió en campaña que iba a eliminarlo. Cuando se fue, alcanzaba al doble de la gente que cuando asumió, pasaron de pagarlo 1.200.000 personas a 2.400.000 a fines de 2019".En ese sentido, "Wado" de Pedro aseguró: "otra vez, estamos reparando el desastre ocasionado con su estafa al electorado".