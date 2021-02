IOSPER confirmó que “FEMER rechazó el aumento del 31.5%" en la consulta médica

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) le había ofreció un incremento de un 31,5 por ciento para consultas y un 25 por ciento para las prácticas a la Federación Médica (FEMER). Este lunes, luego de una reunión entre las partes, Fernando Cañete, presidente de IOSPER confirmó aque “FEMER rechazó el acuerdo”.“Iosper todavía no tiene la contestación oficial, solamente tenemos una llamada telefónica informal por una autoridad de la FEMER, que anunció que mañana habrá una nota con cuáles serán los requerimientos., expresó Fernando Cañete, en el programa“En el mes de febrero le dimos un 10% de aumento, pensamos otorgarle un incremente en marzo y mayo.”, dijo.Y agregó que “también exigen de la aplicación de nomenclador nacional, con la particularidad de que solicitan que el valor que se tomaría como referencia para calcular sobre la unidad, también sería el valor de la consulta.No estamos en condiciones de asumir un compromiso de estas características”.Al respecto de las cirugías programadas para los próximos días, aclaró queTenemos la posibilidad de continuar con la prestación del servicio”.“Cuando tengamos la comunicación formal, analizaremos lo que nos piden y contestaremos.”, indicó.Cañete, informó que “Nosotros nos comprometeremos a depositarle en su cuenta los honorarios correspondientes a percibir".En tanto en las clínicas, está acordado el aumento, pero todavía no se firmó el convenio. “Está todo dicho, en febrero tiene el 10%, el primero de marzo el 5% y el primero de mayo el 10% de aumento. Eso totaliza un 25% para todos los sanatorios y las prácticas”.La Federación Médica de Entre Ríos no recibe órdenes de IOSPER. Cobrarán la atención médica y entregarán recibo para un reintegro.