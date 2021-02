Casaretto respaldó proyecto: "32 mil entrerrianos dejarían de pagar Ganancias"

Luego que el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, anunciara el proyecto de ley que propone un piso de 150 mil pesos por mes para el impuesto a las Ganancias, el"Estoy muy conforme con esta iniciativa, que significará en caso de que se apruebe, que los trabajadores y jubilados que ganan menos de 150 mil pesos no paguen impuesto a las ganancias. Esto es una inversión de 40 mil pesos anuales para 1.200.000 trabajadores de Argentina, de todas las provincias y también de Entre Ríos", aseveró el legislador nacional enEn este sentido, aseveró. "Podemos mirar la evolución de los últimos meses, a fines de 2020 pagaban 2.200.000 personas en Argentina. Por el aumento del mínimo no imponible, en enero, bajaron 200 mil, quedaron 2.000.000. Y por este proyecto de ley, si se aprueba, se darían de baja 1.200.000 que hoy pagan ganancias, que no pagarían. Quedarían 800 mil".Y aseveró también que "a aquel que gana 60 u 80 mil pesos, cuando uno le mira el recibo de sueldo ve que 15 mil pesos, 20 mil, 30 mil pesos, son de impuestos que ahora no se van a descontar más. En este momento hay profesores, maestros, médicos, policías, jubilados, choferes de colectivos, trabajares industriales que lo están pagando; se ha producido una distorsión muy grande. Cuando uno puede discutir un montón de medidas en beneficio de los argentinos, pero esto es ponerle dinero en los bolsillos, constante y sonante, a todos los trabajadores y jubilados que cobran menos de 150 mil pesos".En tanto, expresó que, en Paraná, "pagan impuesto a las Ganancias, 19 mil personas. 12 mil dejarían de pagar".Por otra parte aseveró: "A lo largo de diciembre de 2019 y todo 2020 hasta acá, redundaron en mayor recaudación. Yo presenté un proyecto de moratoria de impuestos que fue ley. Un millón de personas que tenían deudas, normalizaron su situación y pagaron los impuestos viejos con un plan y los otros, en adelante. La recaudación viene creciendo por encima de la inflación, desde septiembre y por cinco meses", explicó.El objetivo, dijo es que "en las últimas semanas de febrero y principios de marzo, estemos en condiciones de tratarlo" al proyecto de Massa. Elonce.com.