Suba del boleto de colectivos: “No avalaremos un aumento de 65 pesos”

Buses Paraná, la empresa prestataria del servicio de colectivos urbanos en la capital entrerriana y su área metropolitana, solicitó un aumento del boleto a 65 pesos. Pero, desde la Municipalidad de Paraná, aseguran que los estudios de costos de los especialistas arrojan la autorización de un incremento a 45 pesos.Sobre este tema, el concejal de Creer Entre Ríos, David Cáceres, indicó aque "trabajamos en el seno del Concejo Deliberante y analizamos las diversas estructuras de costos que pidió la empresa para hacer una actualización tarifaria".En este sentido, contó que "hace 18 meses que la tarifa no se aumenta y ahora la empresa Buses Paraná presentó dos estructuras, una que tiene que ver con la resolución 270 (anterior a la pandemia) la cual llegaría a más de 90 pesos el aumento. A su vez propuso otra estructura que se basa en una nueva resolución que arroja un precio de 64 pesos"."Nos preocupa mucho, porque se trata de un aumento de más del 100 por ciento del boleto actual. Además, no se relaciona con la calidad del servicio", sentenció Cáceres.A su vez , detalló que "la empresa no cumple con la antigüedad del parque automotor que indican las normativas nacionales, y hay muchos ítems que hacen a las variaciones que estamos dispuestos tratar".Sobre los costos que plantean desde el Concejo, dijo que "trabajamos con la Secretaría de Movilidad Urbana y planteamos que se tome una metodología de acuerdo a la realidad de Paraná, servicio que se presta y calidad"."Hay cuestiones estadísticas como cantidad de pasajeros que van a viajar en los próximos meses, la vuelta a clases presenciales y eso va a generar mayores pasajeros y se establecerán los ingresos de la empresa. Hay cuatro bloques que hicieron propuestas, debitamos y tratamos de unificar criterios", sumó.

No vamos a permitir un aumento desmedido como lo plantean

"Se enviará un dictamen al intendente con una tarifa técnica y él tiene que hacer una proposición de un cuadro tarifario y luego tenemos 20 días", dijoLa municipalidad de Paraná, junto con universidades están llevando a cabo un estudio de movilidad urbana, para plantear un sistema de transporte urbano más eficiente."Queremos saber cómo es la movilidad en la ciudad de Paraná y que se puede diagramar al largo plazo para logar un servicio acorde", mencionó Caceres.La idea consiste en "tener vías troncales que descompriman los diversos sectores y traigan al centro a los ciudadanos de manera rápida", contó.Finalmente, sumó que "se trabaja con la Secretaría de Movilidad Urbana, contar con un sistema tecnológico saber cuándo llega el colectivo y que no haya tanto tiempo en las esperas"