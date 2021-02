Santa Fe: aún no rige el aumento del boleto de colectivos pese al anuncio

La Municipalidad de Santa Fe confirmó a fines de enero que a partir de este lunes 8 regía el nuevo cuadro tarifario del boleto de colectivos de la ciudad. El nuevo precio de la tarifa frecuente es $ 42,35.Sin embargo, El Litoral pudo confirmar que hay demoras en el sistema Sube y el nuevo cuadro de precios aún no está operativo. Desde el municipio explicaron que esperan que en el transcurso de la semana se actualicen los precios.Cabe recordar que la tarifa centro costará $ 33; el boleto escolar, $ 18,80; la tarifa para jubilados $ 23,50; y el boleto terciario-universitario $ 28,20. El boleto urbano subió $ 13.45 para quedar en 42,35 pesos (antes estaba $ 28.90).El incremento se da luego de 16 meses donde no hubo reajustes. El análisis de costos dio una cifra superior, pero se optó por valores que están por debajo de la inflación para que el servicio siga siendo sustentable.Tras esa definición, se analizó cómo fue el efecto inflacionario de los últimos 16 meses sobre los costos del transporte y se redeterminó el precio del boleto en función de la fórmula dispuesta por ordenanza del Concejo Municipal. No se consideró la cantidad de usuarios de 2020, debido a que la pandemia fue un año atípico para el sector; decisión que hubiera impactado aún más en el ajuste tarifario.Cabe recordar que localidades con similares escalas a Santa Fe ya establecieron nuevos cuadros tarifarios con incrementos que llevan los boletos a alrededor de $ 43 en Córdoba y de $ 45 en Rosario.