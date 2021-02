Se abrieron sobres para nuevo edificio de la escuela Quirós de Rosario del Tala

“Esto es la concreción de una esperada obra como el nuevo edificio de la escuela Quirós de Rosario del Tala, para la cual es decisión del gobernador Bordet que su ejecución comience en este año” destacó el ministro Richard en el acto de apertura.El acto de apertura de sobres se realizó en las oficinas del Concejo Deliberante de Rosario del Tala, y estuvo encabezado por el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, acompañado por el intendente Luis Schaaf, el diputado Juan Navarro, el senador Omar Migueles, la secretaria de Planeamiento, Eugenia Mayr, funcionarios provinciales y municipales. El acto administrativo estuvo a cargo del escribano delegado de la Escribanía Mayor de Gobierno, Sebastián Ibarra.El ministro de Planeamiento remarcó que “la escuela Cesáreo de Quirós tiene una especialidad particular, que es una escuela de arte, y contará con un edificio de aproximadamente 5000m2, cuya inversión alcanza los 300 millones de pesos”.“Es muy importante esta instancia de licitación y sobre todo porque es prioridad para la gestión del gobernador Bordet que esta obra inicie su ejecución durante este año” finalizó Marcelo Richard.La obra se encuentra en un predio ubicado en calle Basavilbaso entre las calles Misael J. Parodi al Este y San José de las Flores al Oeste de la ciudad de Rosario del Tala, y posee un presupuesto oficial de $264.170.376,65 y un plazo de ejecución de 910 días corridos. Se presentaron ocho empresas.Por su parte, el intendente, Luis Schaaf dijo: “Es un día histórico para Rosario del Tala, no es una obra más, es pensar también en educación y es algo que el gobernador prometió que se iba a concretar, la construcción de este edificio, una obra muy anhelada por la comunidad”.Es de destacar que la construcción del nuevo edificio para la Escuela Secundaria y Superior N° 1 “Cesáreo de Quirós” de la ciudad de Rosario del Tala, será la concreción de un viejo anhelo de la comunidad educativa, para que los y las jóvenes y adultos que deseen formarse y capacitarse en Artes Plásticas, Música, Danza y Teatro, puedan disponer de un espacio propicio para el óptimo desarrollo de las actividades académicas y artísticas.El nuevo edificio está destinado a albergar la asistencia de estudiantes de Nivel Superior de Profesorado en Artes Visuales y Profesorado de Música, como también estudiantes de Nivel Secundario de Bachillerato en Artes Visuales con especialidad en Producciones Visuales y Bachillerato en Música, con especialidad en Producción Musical en Vivo. Asimismo, en educación no formal, se desarrollan talleres infantiles, y de formación artística básica para adolescentes y adultos.El proyecto prevé un edificio acorde al programa de necesidades complejo y específico para cada tipo de usuario y contenido curricular. De esta forma se contempla un Sector Pedagógico, un Sector de Servicios, y un Sector de Gestión, Administración y Apoyo. El diseño se define en un edificio en “U”, tipológicamente abierto para profundizar la integración y comunicación de todas las áreas en sí.El Sector Pedagógico estará integrado por 12 aulas; un aula de Plástica; una Biblioteca; un Laboratorio de Ciencias; un Taller de Tecnología, uno de Cerámica, uno de Pintura, otro de Escultura, y otro de Grabado; un taller de Teatro, Danza y Expresión Corporal; un Gabinete de Audio Perceptiva; Taller de Música y S.U.M.Por su parte, el Sector Servicio contempla la construcción de dos grupos sanitarios, un sanitario para discapacitados, vestuario, depósitos, cocina, comedor y sanitarios para docentes.El área administrativa y de oficinas se ubican en el Sector Gestión, Administración y Apoyo, previendo Dirección, Vice-dirección, Secretaría, Coordinación Pedagógica, Gabinete, Cooperadora, Sala de Docentes y Preceptores, y sanitarios.Las empresas que presentaron ofertas para la ejecución de los trabajos fueron: Hornus, Ernesto Ricardo S.A.; Traza S.A.; Antolín Fernández S.A.; Ing. Quaranta S.A.; L&C Construcciones S.A.; Cemyc S.R.L.; Peterson, Orlando José María; y V.E.R.C.O. S.A.