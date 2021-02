Paritaria docente: Agmer convocó a Congreso para el jueves 11

Luego del rechazo a la oferta salarial que presentó el Gobierno en la segunda reunión de la mesa paritaria, este jueves 4, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) le puso fecha a la convocatoria del primer congreso de 2021: será el próximo jueves 11.El Gobierno propuso a los gremios docentes un incremento salarial que alcanzará al 33% en mayo e impactará ese porcentaje sobre los que menos cobran. De ese modo, el maestro de grado sin antigüedad percibirá, en mayo, $30.838, según la oferta oficial.La propuesta está lejos de las aspiraciones del mayor gremio de los maestros en la provincia. Agmer había pedido, primero, recuperar la “pérdida” de salarios por inflación en 2020, 36,1%; y que se presente una oferta para 2021, que incluya una cláusula de actualización en función del índice inflacionario.La propuesta salarial del gobierno provincial:-A partir de los haberes de marzo, un incremento del 15% sobre los sueldos vigentes a septiembre de 2020.-Y pagar el 50% de la suma fija que se empezó a pagar en octubre -de entre $3.000 y $4.000, según la escala salarial- transformarlo en remunerativo “y se mantiene el otro 50% como no remunerativo (en negro)”.-El mínimo garantizado a los docentes sería así de $30.446, una suba del 31,22%.-A partir de mayo, convertir en remunerativo el otro 50% de la suma fija.-Así, el mínimo pasaría a $30.838, con un aumento del 33,1%.Marcelo Pagani, titular de Agmer, dijo que “lo propuesto por la patronal no se condice con las necesidades reales del colectivo docente, las cuales fueron oportunamente expuestas en la audiencia anterior”.Pero el salario es uno de los reclamos: el otro tiene que ver con las condiciones laborales de la vuelta a la presencialidad, anunciada por el Gobierno para el 1° de marzo próximo. Agmer pretende debatir también en paritarias de qué modo se hará la vuelta a las escuelas, luego de la suspensión de las clases presenciales, en 2020, por la pandemia de coronavirus, publicóEl último congreso de Agmer, el 18 de diciembre de 2020, declaró «el no inicio del ciclo lectivo 2021, de no existir una oferta salarial que recomponga el salario de las trabajadoras y trabajadores y se convoque a paritarias de condiciones laborales de manera urgente».La oferta salarial en paritarias no satisfizo las aspiraciones del sindicato -pasó a cuarto intermedio la reunión del miércoles 4, sin fecha- y de momento no se ha convocado a paritarias de condiciones laborales.