Murió por coronavirus el histórico dirigente justicialista Osvaldo Mercuri

El histórico dirigente del Justicialismo bonaerense y actual integrante del Parlasur Osvaldo Mercuri falleció este sábado, a los 76 años, al no poder superar el COVID-19.



El referente peronista del distrito de Lomas de Zamora murió tras permanecer internado por tres semanas en una clínica de San Isidro.



Mercuri había sido diputado provincial durante 20 años, entre 1985 y 2005, y también fue presidente del cuerpo en dos oportunidades: entre 1989 y 1997, y luego de 2001 a 2005.



Además, fue presidente de la Convención Reformadora Constitucional de 1994 y del Congreso del Partido Justicialista.



El fallecido dirigente bonaerense intentó en reiteradas ocasiones ganar las elecciones para ser intendente de Lomas de Zamora, pero nunca lo logró.



Además, fue uno de los peronistas que se corrió del PJ con la llegada del kirchnerismo: en las distintas elecciones de los últimos años estuvo junto a Francisco De Narváez, Sergio Massa y, recientemente, al PRO.



"Se fue un gran amigo, Osvaldo Mercuri. Con él y otros seis compañeros de Lomas, allá por 1982 iniciamos la primera experiencia exitosa de la unidad como valor supremo de la política. En esa tarea él se destacó. A María Elena y a sus hijos, todo nuestro cariño", aseguró el ex presidente Eduardo Duhalde en su cuenta de la red social Twitter.



Por su parte, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, despidió al dirigente de su distrito y acompañó la publicación en Twitter con fotografías de ambos.



"Es un día muy triste para el peronismo de la provincia y de Lomas, por la muerte de Osvaldo Mercuri. Osvaldo era un hombre de bien, un dirigente comprometido con la política y la mejora social. Le mando un saludo afectuoso a su familia en este momento tan difícil", expresó el jefe comunal.



El ex senador y actual integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN), Miguel Ángel Pichetto, destacó: "Profundo pesar por el fallecimiento de Osvaldo Mercuri, dirigente histórico del PJ, ex presidente de la Legislatura Bonaerense. Mis condolencias a la familia".



El presidente de la UCR bonaerense, Daniel Salvador, también expresó su dolor por la muerte del lomense y señaló que fue "un hombre comprometido con la democracia y con la provincia".



Entre otros, lamentaron su muerte el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro; los intendentes de Hurlingham, Juan Zabaleta; y de Berazategui, Juan José Mussi; y el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez. (NA)