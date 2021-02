Iosper: gremios municipales elevaron petitorio para que garanticen prestaciones

Se realizó una reunión de secretarios generales de toda la provincia para solicitar evaluar la situación de la obra social Iosper.“Algunos dicen que los aportes no llegan a la obra social y sabemos que hay un conflicto con la Federación Médica y la Asociación de Clínicas y Sanatorios”, indicó a Maximiliano Torres, el secretario general de SPOSER Concordia, a Elonce TV.En este sentido, resaltó que “creemos que la Obra Social debe seguir en manos de los trabajadores, porque es la mejor manera de tener representantes que sientan y vean lo que es la salud de todos los afiliados”.“Muchos dicen que los médicos piden una recomposición en todas sus prestaciones y que la obra social no puede pagar eso, pero no tenemos representantes que nos digan. Vamos a elevar un petitorio, y queremos que se solucione porque los afiliados están ele medio”, resaltó.Al finalizar, solicitó a los afiliados de Iosper que “no se enojen con los trabajadores de la obra social y no son los culpables”.