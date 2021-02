IOSPER ofreció a FEMER un aumento del 31.5% para el valor de la consulta médica

Una comisión de seguimiento

Política Afiliados a IOSPER reclamaron por la falta de prestaciones

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) ofreció un incremento de un 31,5 por ciento para consultas y un 25 por ciento para las prácticas a la Federación Médica (FEMER). El ofrecimiento también se realizará a los demás prestadores. Por otro lado, se constituirá una comisión para analizar los nomencladores, en base a las necesidades de los profesionales y las posibilidades de la prestadora de salud.“IOSPER realizó un ofrecimiento para el primer semestre habida cuenta de la discusión paritaria que se realizó ayer entre el gobierno y los gremios”, comunicó ael titular de la obra social provincial, Fernando Cañete. Según detalló, se propuso a FEMER “un 31.5% de incremento para el valor de la consulta y un 25% para todas las prácticas”. Tras recibir la propuesta, la FEMER analizará el ofrecimiento conjuntamente con sus representados.“IOSPER propuso, para el lunes 22, crear una comisión de seguimiento a los fines del análisis y la adecuación del nomenclador de la obra social provincial teniendo en consideración los requerimientos de la Federación Médica, pero desde el sector se pedía la aplicación del nomenclador nacional”, explicó Cañete.A lo cual, el funcionario provincial aclaró que “aplicar un nomenclador nacional tomando como referencia a la mayoría de las obras sociales nacionales representaría entre tres o cuatro veces los valores que estamos pagando”.Fue en ese sentido que bregó por analizar la aplicación del nomenclador “dentro del presupuesto de IOSPER”. “Vamos a trabajar para poder otorgar lo que solicita Federación Médica, en tanto tengamos los recursos suficientes para afrontar los compromisos”, prometió.“IOSPER, en todo momento, expresó la necesidad de arribar a un acuerdo y esperamos una respuesta favorable por parte de Federación Médica”, insistió al respecto.“Lo que propone IOSPER será presentado en reunión, que se realizará entre el sábado y el lunes con los presidentes de todos los círculos médicos de la provincia, y si logramos el consenso, volveremos a restituir el servicio”, comunicó a Elonce TV el secretario de la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER), Fernando Vázquez Vuelta.En la oportunidad, comentó que el ofrecimiento “no alcanza las expectativas, pero será puesto en consideración de los médicos”. Según comentó, “el porcentaje de incremento es desglosado en tres partes”.Y en relación a la incorporación de los nomencladores, para lo cual, IOSPER propuso analizarlos por 90 días en una comisión entre FEMER, las asociaciones médicas y la obra social, Vázquez Vuelta consideró que “si se pueden llegar a utilizar esos nomencladores, llegaremos a buen puerto”.Al argumentar el reclamo de la entidad, el secretario de FEMER explicó que “era ilógico e irrisorio un aumento del 10% desde marzo, siendo que no hubo incrementos durante todo el año de la pandemia en la que el médico estuvo expuesto”.“Actualmente, IOSPER no tiene deudas, pero los aranceles son bajos, los más bajos de todas las obras sociales con las que tenemos convenio”, apuntó.“No tenemos atrasos, la obra social no está quebrada, no está fundida, no está en default prestacional, y sigue trabajando sin ningún tipo de inconveniente”, resaltó al dar cuenta que “se trabaja para resolver los casos puntuales”.