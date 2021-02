Agrupaciones radicales: "La Educación nos necesita"

El texto, expresa: "La educación en Entre Ríos hace muchos años que está en crisis, agravada por la pandemia del Covid-19 y el desinterés del gobierno provincial.



Vemos esto reflejado en la dubitativa posición frente al imperioso reclamo de toda la sociedad de la vuelta presencial a las aulas con los necesarios cuidados sanitarios que exige el contexto de pandemia.



Es por ello que la UCR, un partido claramente identificado con la defensa de la educación, no puede estar ajeno al reclamo de la sociedad entrerriana toda para que nuestros gurises, con los protocolos sanitarios correspondientes, tengan el derecho a educarse de forma presencial, como así también, los docentes y el personal auxiliar escolar, tengan el derecho a trabajar en un ambiente acorde a la situación, sin poner en riesgo su salud.



Desde las agrupaciones Base Radical, 26 de Julio y Crisólogo Larralde, convocamos a los paranaenses a sumarse el 9 de febrero próximo a las aulas abiertas que se realizaran en todo el país.



La educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva, que no ha sido valorada en su justa dimensión y ha sido descuidada por los últimos gobiernos provinciales, dejando a la deriva una gran parte de la población, como ocurrió también con otras funciones esenciales del Estado. Por esto, no podemos ser neutrales como actores sociales y políticos, debemos tener en cuenta que mientras haya personas que luchan día a día por una educación de calidad, por la equidad, por la inclusión y por crear oportunidades, mantendremos la esperanza de que un cambio es posible. Solo depende de nosotros".



Así mismo, y en el ámbito partidario, se recordó que en noviembre del año pasado realizaron la primera reunión "de la que surgió el documento fundacional en el que se destaca entre otros puntos, la necesidad de renovar el radicalismo en el orden local, con la conformación de un Comité Capital representativo y movilizado, que sea eje del debate y del diseño de una propuesta de gobierno democrática, moderna y participativa que convoque a todos los paranaenses a la gran tarea de sacar a Paraná de la postración en la que se encuentra".



Con ese objetivo definido -manifiestan- “seguiremos dialogando y acordando con diferentes grupos políticos y sociales, en la convicción de proponer en 2023 a un candidato radical para la intendencia de la municipalidad de Paraná.