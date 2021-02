Paritaria estatal y docente: “Hicimos un gran esfuerzo para esta propuesta”

El gobierno propuso a los gremios docentes un incremento salarial que alcanzará al 33 por ciento para los que menos cobran. En el caso de los trabajadores estatales, ese mismo segmento tendrá un aumento de hasta el 30 por ciento.Esta recomposición incluye la suma fija otorgada desde octubre, que pasa a ser remunerativa en dos etapas. En tanto, los sueldos superiores a 120.000 pesos percibirán un incremento del 15 por ciento. El incremento salarial también se aplicará para el sector pasivo.“Hicimos una propuesta salarial que implica para los haberes mínimos un incremento del 30 por ciento, teniendo en cuenta el sueldo del mes de septiembre. Además, es abarcativo a todos los empleados que cobran y no suma fija van a tener una suba de un 15 por ciento”, dijo el secretario de Hacienda,Gustavo Labriola, a“Hay una gran masa de los empleados públicos, que tienen una suma fija, van a contar con un incremento que en el mejor de los casos es un 30 por ciento y en otros casos es menor, teniendo en cuenta el escalonamiento”, indicó.Consultado sobre los gremios docentes, indicó que “sobre el mínimo implica un 33 por ciento (de aumento) , ya que tienen una pequeña diferencia con respecto al escalafón general, ya que se adiciona ese mínimo es lo que se recibe de fondos nacionales”.“En la semana vamos a convocar a una nueva reunión y plantearemos algún tipo de modificación”, sumó.“Los gremios docentes no plantearon con claridad lo que pretenden, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para este ofrecimiento, que de todas maneras desde octubre estamos haciendo una suma fija al 97% de agentes provinciales”.“Es una propuesta abarcativa porque incluye a los que no tienen suma fija, ya que nuestra propuesta tiene dos instancias una desde marzo y mayo en el cual se concreta el ofrecimiento final”, culminó.